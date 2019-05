Băncile centrale dau dolarii pe aur. Au achiziționat în 2018 cea mai mare cantitate de după 1967 Achizitiile de aur ale bancilor centrale, in frunte cu bancile centrale din Rusia si China, au atins in primul trimestru cel mai ridicat nivel din ultimii sase ani, pe masura ce tarile incearca sa isi diversifice activele dincolo de dolari. Consiliul mondial al aurului (WGC) a publicat joi un raport potrivit căruia achiziţiile strategice de aur ale băncilor centrale au făcut ca cererea mondială de aur să crească cu şapte procente în primul trimestru până la 1.053,3 tone, scrie Bloomberg, preluat de Agerpres. În primele trei luni ale… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

