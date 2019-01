Bancile centrale au facut in 2018 cele mai mari achizitii de aur din ultimele decenii Cele mai mari achizitii de aur efectuate de bancile centrale dupa anul 1967 au contribuit la un avans de 4% al cererii mondiale de metal galben in cursul anului trecut, a anuntat joi Consiliul Mondial al Aurului (WGC), transmite Reuters.



In cel mai recent raport al sau, WGC sustine ca lumea a consumat 4.345,1 tone de aur in 2018, in crestere fata de 4.159,9 tone in 2017. Aceasta crestere a fost stimulata in special de faptul ca bancile centrale au achizitionat 651,5 tone de aur in 2018, cu 74% mai mult decat in 2017 si totodata a doua mare cantitate de aur achizitionata vreodata intr-un… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

