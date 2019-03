Bancile bulgare, somate sa isi puna bani deoparte pentru a face fata unor viitoare crize economice Banca Nationala a Bulgariei (BNB) a anuntat vineri bancile ca, incepand din luna aprilie 2020, vor trebui sa puna deoparte mai mult capital suplimentar, pentru a contracara o acumulare a riscurilor ciclice legate de cresterea creditului, transmite Reuters.



Banca Nationala a Bulgariei a precizat ca rezerva contra-ciclica de capital (stabilita in prezent la nivelul zero) va fi majorata la 0,5% in luna octombrie 2019 si la 1% incepand din luna aprilie a anului urmator. Aceasta rezerva este destinata protejarii sistemului bancar impotriva pierderilor potentiale, care ar putea aparea de pe… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

