Bănci de renume, sub anchetă pentru deprecierea monedei naţionale şi a indicelui bursier BDDK a anuntat ca vor urma "procesele administrative si judiciare" necesare dupa ce a primit plangeri ca un raport publicat vineri de JP Morgan a afectat reputatia bancilor turcesti si a provocat volatilitate pe pietele financiare.



De asemenea, arbitrul pietei de capital din Turcia (SPK) a informat ca a lansat o investigatie in urma plangerilor primite privind raportul JP Morgan "care induce in eroare" si a provocat speculatii la Bursa de la Istanbul, informeaza Agerpres.



Un purtator de cuvant al JP Morgan nu a dorit sa comenteze informatia.



Vineri, lira turceasca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

