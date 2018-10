Bancherii vorbesc despre o eventuala guvernare digitala: Avem nevoie de mai multi absolventi in stiinte, inginerie si matematica

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Romana a Bancilor (ARB) organizeaza, joi, conferinta de prezentare a studiului privind implementarea guvernarii digitale in Romania. Potrivit organizatorilor, evenimentul va fi sustinut de membrii Consiliului Director al ARB, presedintele de onoare – Radu Gratian Ghetea, presedintele executiv…

- Aceasta este urmarea faptului ca Școala din Santandrei a fost selectata in programul „Digitaliada”. Ediția 3.0 a programului „Digitaliada” adauga 10 noi școli, selectate prin concurs deschis. Elevii de la Școala Gimnaziala Santandrei invața matematica și informatica in laboratorul…

- Scoala Gimnaziala „Ionel Miron” din comuna vasluiana Ivanesti a castigat concursul de selectie si va fi inclusa in programul Digitaliada – editia a treia. Alaturi de alte 9 scoli din tara, aceasta va fi dotata cu un laborator digital complet echipat, materiale digitale educationale pentru Matematica…

- Elevii Școlii Gimnaziale din Bacia invața dupa noile tehnologii. Programul Digitaliada le-a adus elevilor un laborator digital complet echipat, cu materiale digitale educaționale pentru Matematica și Informatica și cu profesori instruiți pentru a utiliza in procesul de predare metode digitale interactive.…

- „Ediția din acest an este și una aniversara, avand in vedere ca IntegralEdu implinește 10 de ani de activitate in Romania și 25 la nivel internațional, in toata aceasta perioada oferind consultanța și indrumare educaționala pentru 25 de generații de tineri care au fost și sunt interesați…

- Peste 27.700 de locuri de munca sunt vacante in Romania, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cele mai multe sunt in Bucuresti (peste 4.200), Prahova (peste 2.600) si Arad (aproape 2.000), iar cei mai cautati sunt muncitorii necalificati. Potrivit ANOFM, in evidentele institutiei…

- ♦ Peste 25% dintre romani nu folosesc internetul si o treime din populatia Romaniei nu are nici macar cunostinte digitale de baza ♦ Mai departe, businessurile locale sunt printre cele mai putin deschise in implementarea solutiilor de vanzare online, lucru care limiteaza accesul la pietele…

- Agentii economici dispun de 27.055 de locuri de munca vacante la nivel national, cele mai multe fiind inregistrate in municipiul Bucuresti - 3.938 si in judetele Prahova (2.653) si Arad (1.874), informeaza...