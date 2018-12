Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul financiar din Romania considera ca initiativele legislative privind introducerea unei taxe pe active bancare si aprobarea unui pachet de legi restrictive pentru finantare vor avea efecte negative profunde, iar masurile anuntate risca sa grabeasca recesiunea in Romania, se arata intr-o scrisoare…

- Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) au transmis, joi, o „Scrisoare deschisa” privind efectele negative ce vor fi generate de a doua Revolutie fiscala, prin introducerea unei taxe pe active bancare, si de aprobarea unui pachet de legi.

- de documentare in procesul de elaborare a Raportului MCV 2018 Asociatia "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor" apreciaza obiectivitatea si integritatea surselor de documentare in procesul de elaborare a Raportului MCV 2018. Cooperarea deschisa din partea Comisiei Europene pentru atingerea…

- Industria bancara din Romania a adoptat noul Cod de Conduita, document ce pune accentul pe protecția consumatorului prin conlucrarea cu debitorii care se confrunta cu dificultați financiare, inclusiv pentru a preintampina apariția unor astfel de situații. Inainte de acest cod, bancile aveau așa-numitul…

- Guvernul a aprobat o serie de modificari urmeaza sa se aplice legislației romanești a afacerilor in franciza, așa cum sunt diverse rețele de cafenele, magazine, fast-food-uri, in care o mica firma preia un concept de afacere, cu brand, canale de furnizori și alte elemente, in schimbul unui procentaj…

- Sistemul public de pensii din Romania are tot mai multe probleme, pe care nicio lege cadru din ultimii 20 de ani nu le-a rezolvat. Așa incat o noua lege a pensiilor era necesara! Din pacate, noul proiect, adoptat recent de Guvernul PSD-ALDE, nu pare sa rezolve mulțimea de neconcordanțe și inechitați.…

- CHIȘINAU, 23 oct – Sputnik. Saptamâna Internaționala de prevenire a intoxicațiilor cu plumb, marcata în perioada 21 – 27 octombrie, se desfașoara în acest an cu sloganul: „Prevenirea expunerii la compușii de plumb din vopsele”, pentru a sensibiliza populația,…

