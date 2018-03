Bancher iranian arestat pentru încălcarea sancţiunilor SUA împotriva Iranului Un bancher iranian a fost arestat in SUA pentru participare la o schema de evitare a sanctiunilor americane impotriva Iranului, prin dirijarea unor fonduri de peste 115 milioane de dolari in cadrul unui contract de constructii in Venezuela, informeaza Reuters.



Ali Sadr Hashemi Nejad, in varsta de 38 de ani, presedintele bancii Pilatus, inregistrate in Malta, a fost arestat luni, in statul american Virginia. El a fost prezentat marti unei instante federale din districtul newyorkez Manhattan, au declarat procurorii. Avocatul bancherului a refuzat sa comenteze.



Potrivit procuraturii,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marti Turcia pentru incalcarea statului de drept in cazul mentinerii in detentie a doi jurnalisti in pofida unei decizii a Curtii Constitutionale privind eliberarea lor, transmite Reuters online.

- "Sunt sigur ca, in noul dumneavoastra mandat, relatiile intre cele doua tari ale noastre se vor dezvolta tot mai mult", a scris Rohani in mesajul pe care i l-a transmis lui Putin. Presedintele iranian a subliniat totodata "vointa si hotararea Republicii islamice a Iranului de a-si consolida cooperarea…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters.

- Fostul vicepresedinte iranian Rahim Mashaei a fost arestat, a informat presa locala sâmbata, la câteva zile dupa ce un alt vicepresedinte al tarii a fost închis pentru coruptie.

- Ca parte a masurilor impuse de Londra impotriva Rusiei, Marea Britanie va cauta alte țari pentru aprovizionarea cu gaze, a anunțat astazi premierul britanic Theresa May, in Parlamentul britanic, transmite Reuters. „Ne vom baza in aprovizionarea cu gaze pe alte țari”, a spus May. Dupa cum știți, Marea…

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters.Putem confirma ca un avion privat…

- Un apropiat si fost purtator de cuvant al premierului israelian Benjamin Netanyahu a semnat o intelegere ca martor intr-unul din cazurile de coruptie care il vizeaza pe seful guvernului, a indicat luni Ministerul Justitiei, transmit Reuters, AFP si dpa.Dezvaluirea privind acordul intervenit…

- Administratia Donald Trump pregateste sanctiuni impotriva unei companii petroliere din Venezuela si vizeaza restrictionarea transporturilor petroliere din Venezuela, pentru a exercita presiuni asupra regimului presedintelui Nicolas Maduro, potrivit unui oficial american citat de agentia Reuters.

- SUA au amenintat ca vor lua masuri unilaterale impotriva Iranului dupa ce Rusia si-a folosit dreptul de veto in cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru a anula tentativele Occidentului de a condamna Teheranul pentru ca armele sale au ajuns pe mainile grupului Houthi din Yemen, scrie Reuters."Daca…

- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson, a afirmat marti ca Londra ar avea in vedere posibilitatea de a se alatura unor lovituri militare aeriene americane impotriva guvernului sirian daca exista dovezi ca sunt folosite arme chimice impotriva civililor, relateaza Reuters si Press Association.…

- Planul Chinei pentru ca presedintele Xi Jinping sa ramana la putere pe termen nedeterminat a starnit opozitie puternica pe retelele sociale iar miscarea a fost comparata cu dinastia aflata la conducerea Coreei de Nord, scrie Reuters, preluat de News.ro.

- Un lider al kurzilor din Siria, Saleh Muslim, a fost arestat la Praga la cererea Turciei, a anuntat duminica, intr-un comunicat, coalitia de partide din care face parte acesta, relateaza AFP, dpa si Reuters. Politia din capitala ceha a precizat ca a actionat in baza unui mandat de arestare emis de Turcia…

- Iranul a criticat oficial Suedia pentru ca a acordat cetatenia suedeza unui om de stiinta iranian condamnat la moarte de autoritatile iraniene pentru spionaj, a indicat marti Ministerul de Externe de la Teheran, informeaza AFP si Xinhua. Suedia i-a acordat saptamana trecuta cetatenia lui…

- Franta si-a reafirmat luni angajamentul sau fata de acordul nuclear cu Iranul, incheiat in 2015, si implementarea sa stricta, continuand in acelasi timp discutiile cu partenerii europeni si americani cu privire la programul de actiune comun vizand acest dosar, relateaza Reuters. Parisul este preocupat…

- Scandal in Letonia, dupa ce Guvernatorul Bancii Centrale a fost reținut. Guvernatorul bancii centrale din Letonia ar trebui sa-și dea demisia dupa ce a fost reținut de agenția anti-corupție de la Riga, a susținut primul ministru Maris Kucinskis, luni. Procurorii Biroului de Prevenție și Combatere a…

- Ibrahim Suleiman Adnan Adam Harun, zis Spin Ghul, agent Al Qaida, a fost condamnat vineri de o instanta din districtul newyorkez Brooklin la inchisoare pe viata pentru doua crime si tentativa de a amplasa o bomba la ambasada americana din Nigeria, informeaza Reuters. Juriul il declarase vinovat pe…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a afirmat marti ca incheierea operatiunilor ample de lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) nu inseamna ca Statele Unite ale Americii (SUA) si aliatii lor au ajuns la o infringere durabila a organizatiei jihadiste, relateaza agentia Reuters. Luind cuvintul…

- Un consilier militar iranian a sustinut ca occidentalii au folosit soparle si cameleoni, care pot „atrage unde atomice“, pentru a spiona programul nuclear al Iranului, relateaza France-Presse pe site-ul sau.

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a afirmat marti ca incheierea operatiunilor ample de lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) nu inseamna ca Statele Unite ale Americii (SUA) si aliatii lor au ajuns la o infrangere durabila a organizatiei jihadiste, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro.…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca tara sa se va apara „impotriva oricarui atac” dupa ce Israelul a lansat cele mai severe atacuri din ultimele decenii impotriva unor baze militare din Siria, scrie BBC. „Este atat dreptul cat si datoria noastra si vom continua sa facem ceea…

- Un roman a murit dupa ce un copac a cazut peste furgoneta in care se afla barbatul, impreuna cu o femeie, si ea provenind din Romania. S-a intamplat astazi, in Malta, in timpul unei furtuni puternice, informeaza Agerpres citand Reuters. ...

- Președintele turicie, Recep Tayyip Erdogan, acuza ca Statele Unite lucreaza impotriva intereselor Turciei, Iranului și, posibil, a Rusiei, in nordul Siriei, unde americanii trimit suport militar pentru forțele kurde. ”Daca SUA susțin ca vor trimite 5.000 de camioane și 2.000 de avioane cargo pline de…

- Un barbat a fost impuscat si arestat dupa ce a incercat sa intre in sediul presedintiei Iranului, a anuntat luni guvernatorul adjunct al Teheranului, Mohsen Hamedani, transmite Reuters. ''Incercam sa identificam persoana si sa aflam care a fost motivatia sa'', a declarat…

- Un avocat in varsta de 85 de ani din Venezuela, fost militant impotriva dictaturii militare din anii 50, a fost arestat vineri de ofiteri de informatii, au anuntat apropiatii acestuia, transmite Reuters. Enrique Aristeguieta, ultimul supravietuitor al unui grup clandestin care a luptat impotriva…

- Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, ar trebui sa isi asume responsabilitatea pentru problemele politice si economice ale tarii, in loc sa atribuie vina altor persoane, a declarat un lider al opozitiei, aflat in arest la domiciliu, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Kim Jong-nam, fratele vitreg al liderului nord-coreean Kim Jong-un, s-a întâlnit cu un cetatean american la un hotel din Malaezia cu câteva zile înainte de a fi asasinat, în februarie anul trecut, a declarat luni în instanta un responsabil al politiei malaeziene,…

- Departamentul de Stat a transmis luni Congresului SUA un raport secret in care arata ca o lege americana adoptata in 2017 a descurajat tranzactii cu armament rusesc in valoare de miliarde de dolari, informeaza Reuters. Masura legislativa a fost luata ca reactie la presupusul amestec al Rusiei in…

- Papa Francisc a cerut luni tarilor europene sa depuna mai multe eforturi in lupta impotriva antisemitismului, afirmand ca indiferenta fata de aceasta problema este precum un virus care ar putea permite raspandirea ideilor de ura rasiala, relateaza Reuters. Papa Francisc lansat acest apel…

- Rusia a apreciat joi in fata Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite ca prabusirea acordului asupra programului nuclear al Iranului va trimite un mesaj "alarmant" lumii intregi si va compromite eforturile pentru a convinge Coreea de Nord sa se denuclearizeze, relateaza AFP. Ministrul…

- Viscolul si temperaturile extrem de scazute au provocat moartea a cel putin patru persoane in sudul Statelor Unite, au acoperit drumurile cu un strat de gheata, au rupt cablurile de electricitate si au determinat inchiderea scolilor, informeaza Reuters. Temperaturi scazute si caderi de…

- Ministrul de Externe al Iranului, Mohammas Javad Zarif, a declarat, vineri, ca acordul nuclear semnat in 2015 nu poate fi renegociat, iar decizia Administratiei Donald Trump reprezinta o incercare de a submina aceasta intelegere, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a decis prelungirea pentru ultima data a suspendarii sanctiunilor impuse Iranului cu privire la programul nuclear al acestei tari, dar vrea ca in perioada urmatoare Washingtonul si aliatii sai europeni sa corecteze “erorile teribile” din acordul din 2015,…

- Donald Trump, presedintele SUA, a prelungit, vineri seara, suspendarea sanctiunilor decisa in cadrul Acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, dar oficiali de la Casa Alba sustin ca este ultima data cand liderul american accepta acest lucru.

- Departamentul de Stat american se asteapta ca joi sa fie luata la Washington o decizie privind posibila renuntare la sanctiunile impotriva Iranului, conform acordului nuclear din 2015, informeaza Reuters, conform Agerpres.Subsecretarul de stat Steve Goldstein a declarat presei ca nu este sigur…

- Departamentul de Stat american se asteapta ca joi sa fie luata la Washington o decizie privind posibila renuntare la sanctiunile impotriva Iranului, conform acordului nuclear din 2015, informeaza Reuters. Subsecretarul de stat Steve Goldstein a declarat presei ca nu este sigur daca decizia…

- Ministrul de externe german Sigmar Gabriel a cerut Statelor Unite sa considere acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran si marile puteri (SUA, China, Rusia, Marea Britanie, Franta si Germania) drept o problema separata de programul balistic al Teheranului si de rolul sau in razboiul civil din…

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si aliatii acesteia, inclusiv Rusia, mentin la acelasi nivel limitele de aprovizionare in 2018. Indicele international Brent a crescut cu 9 centi, pana la 67,87 dolari/baril, iar inainte atinsese pragul de 68,29 dolari, cel mai ridicat din luna mai…

- Uniunea Europeana il va invita, cat mai curand, pe ministrul de Externe al Iranului sa discute despre recentele proteste antiguvernamentale, a declarat, duminica, ministrul de Externe german Sigmar Gabriel, informeaza site-ul postului France24.

- Autoritatile iraniene l-au arestat pe fostul presedinte al Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, pentru sustinerea actiunilor de protest din tara in timpul unei vizite in orasul Shiraz, anunta publicatia arabe, Al-Quds Al-Arabi, citand surse de la Teheran.

- Statele Unite au impus, vineri, sanctiuni impotriva a patru fosti sau actuali oficiali ai guvernului venezuelean, inclusiv impotriva fostului ministru pentru rationalizarea alimentelor, acuzat de opozitie de coruptie in importul alimentelor, relateaza Reuters.

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri o 'serie de grave comploturi' impotriva Turciei, orchestrate de SUA, intr-o reactie la condamnarea miercuri la New York a unui bancher turc in cadrul unui proces cu privire la eludarea sanctiunilor americane impotriva Iranului, relateaza France…

- Statele Unite au luat, joi, decizia de a impune sanctiuni impotriva a cinci companii iraniene, despre care Washingtonul sustine ca sunt controlate de o firma industriala implicata in dezvoltarea programului balistic al regimului de la Teheran, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Turcia a avertizat joi impotriva incercarilor din afara de a interveni in politica interna a Iranului, afirmand ca astfel de actiuni ar putea provoca o reactie puternica, dupa sase zile de proteste antiguvernamentale in intreaga tara, relateaza Reuters. Ibrahim Kalin, purtatorul de cuvant…

- Un oficial din justitia iraniana a declarat miercuri ca un cetatean european a fost arestat in cadrul unor proteste anti-guvernamentale din districtul Borujerd (vestul Iranului), informeaza Reuters. Hamidreza Abolhassani, seful departamentului pentru justitie din Borujerd, nu a precizat nationalitatea…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat miercuri la CCN Turk ca premierul israelian Benjamin Netanyahu si presedintele american Donald Trump sustin protestele antiguvernamentale din Iran, relateaza agentia Reuters. Cavusoglu a mai spus, potrivit canalului de televiziune,…

- Imaginile postate pe retelele sociale arata si ciocniri cu fortele de ordine, care au intervenit pentru a dispersa multimea. Zeci de protestatari au fost arestati. Motivul initial al protestelor au fost scumpirile, concedierile si neplata salariilor. S-au transformat intr-o revolta generala impotriva…

- Mii de peruani au participat joi la marsuri de protest in tara impotriva gratierii fostului lider autoritar Alberto Fujimori de catre presedintele in exercitiu, care este implicat intr-un scandal de coruptie, si au cerut noi alegeri generale, informeaza vineri Reuters. Protestele au…

- Liderul Suprem iranian, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat ca amenintarile si actiunile presedintele american Donald Trump impotriva Iranulului vor esua, adaugand ca Teheranul este acum mai puternic decat in perioada "mai inteligentului" Ronald Regan, relateaza agentia Reuters.

- In Irak si in Siria se afla in prezent mai putin de 1.000 de combatanti ai gruparii Stat Islamic (SI), respectiv o treime din numarul estimat in urma cu numai trei saptamani, a indicat miercuri coalitia internationala sub comanda SUA care lupta impotriva organizatiei extremiste sunite, relateaza…