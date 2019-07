Banca vs. investitie: cat ai castiga pastrand alocatia copilului pana la 18 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de copii din programul national Investitie in Mediul Rural, dar si din alte programe sociale sustinute de Fundatia Regala Margareta a Romaniei, au sarbatorit Ziua Internationala a Copilului in gradina Palatului Elisabeta, in prezenta Custodelui Coroanei Romane, Margareta, si a Principesei…

- Foarte multi copii din Romania sunt ramași in grija bunicilor sau a altor membri ai familiei, in timp ce parinții lor sunt plecați la munca in strainatate. Ca urmare, cei mici ajung sa se confrunte cu stresul și anxietatea, de la varste foarte fragede, iar adulții ajung sa aiba stari depresive, din…

- Denis Suarez (25 de ani) isi poate trece in palmares, in acest sezon, ambele trofee europene, Liga Campionilor si Liga Europa. Mijlocasul este in acest moment imprumutat la Arsenal, dar a inceput stagiunea la Barcelona. A prins cate doua meciuri in ambele competitii, potrivit Mediafax.Desi…

- Majorarea alocațiilor pentru copii a intrat in vigoare de o luna, dar plata aferenta lunii aprilie se va face in mai. Alocatia de stat pentru copii este, din aprilie, de 300 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap, de 150 lei pentru copiii cu…

- Plata alocatiilor majorate pentru copii se face incepand cu luna mai, noile niveluri ale acestui ajutor social intrand in vigoare in aprilie, conform OUG 9 2019, scrie Agerpres.Alocatia de stat pentru copii este, din aprilie, de 300 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani,…

- Plata alocatiilor majorate pentru copii se face incepand cu luna mai, noile niveluri ale acestui ajutor social intrand in vigoare in aprilie, conform OUG 9/2019. Alocatia de stat pentru copii este, din aprilie, de 300 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului…

- Alocatia de stat pentru copii este, din aprilie, de 300 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap, de 150 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani si de 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si 18 ani, in cazul…