- Statele membre ale Uniunii Europene au cheltuit in anul 2017 peste 31,2 miliarde euro pentru servicii de protectie impotriva incendiilor, aproape 300.000 de persoane fiind angajate ca pompieri in Uniunea Europeana atat in 2017, cat si in 2018, arata datele publicate sambata de Eurostat. Suma de 31,244…

- Romania este pe locul patru in Uniunea Europeana in functie de ponderea liber-profesionistilor in totalul fortei de munca, de 17%, peste media comunitara de 14%, potrivit datelor aferente anului 2018 publicate marti de biroul european de statistica Eurostat.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri seara, la Romania TV, ca niciunul dintre candidatii la postul de procuror general nu avea profilul procurorului modern, de buna credinta, fara un trecut patat si care poate sa dinamizeze activitatea Ministerului Public.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in opinia sa Augustin Lazar "categoric nu" ar mai trebui sa ramana procuror general si a adaugat ca nu intelege de ce seful statului, Klaus Iohannis, il mentine pe acesta in functie. Intrebat luni seara la Romania TV daca Augustin Lazar mai are ce sa caute…

- Inspectia Judiciara s-a autosesizat ca urmare a aparitiei in presa a unor informatii potrivit carora procurorul general Augustin Lazar a prezidat in anii '80 comisia de la Penitenciarul Aiud care i-a refuzat eliberarea conditionata disidentului anticomunist Iulius Filip, pe motiv ca a continuat actiunile…

- Calin Popescu Tariceanu i-a trimis miercuri o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis, prin care ii cere sa semneze urgent decretul de revocare din functie a procurorului general dupa zvonul conform caruia Augustin Lazar a fost implicat in persecutarea disidentului Iulius Filip. Domnule…

- "Socialismul nu mai reprezinta raspunsul la nevoile europenilor. Romania este unul dintre cele mai bune exemple.In aceasta tara vedem fata adevarata a socialismului, vedem dezastrul pe care il provoaca acest pseudo-guvern, vedem care sunt atacurile la persoana si incercarile de a distruge institutii.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat joi ca, in opinia sa, procurorul general trebuie sa fie o persoana care cunoaste sistemul ''cu bunele si cu mai putin bunele lui'', care are capacitatea de a-l reforma acolo unde este nevoie, dar trebuie sa aiba si buna-credinta si atasament…