- IFC, membra a Grupului Bancii Mondiale, s-a alaturat Bursei de Valori Bucuresti - BVB, in cadrul unei initiative globale intitulate „Ring the Bell for Gender Equality” (Suna Clopotelul pentru Egalitatea de Gen) — un parteneriat menit sa puna in lumina modul in care sectorul privat poate stimula cresterea…

- PIF Industrial si Dedeman fac parte din acelasi grup de companii. PIF Industrial are ca obiect de activitate acordarea de consultanta pentru afaceri si management, in timp ce obiectul de activitate al Dedeman il reprezinta comertul cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla…

- Irina Railean, o tinara originara din țara noastra, care in prezent muncește la Banca Transilvania din Romania a fost desemnata cel mai bun analist de investiții al Bursei de Valori București. Tinara a declarat ca premiul o onoreaza și o motiveaza sa devina din ce in ce mai buna in ceea ce face. „Pentru…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni de pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a crescut cu 67,4%, in primele doua luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la peste 2,558 miliarde lei, reiese din datele operatorului pietei de capital. In februarie,…

- Jumatate dintre indicii bursieri din Romania au crescut cu peste 8%, de la inceputul anului, iar BET, care arata evolutia celor mai tranzactionate 13 companii de pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, a urcat cu 8,49%, conform Agerpres. Cea mai mare apreciere, 8,64%, a fost inregistrata…

- Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania a hotarat rascumpararea unui numar de 10 milioane de actiuni, conform unui anunț transmis Bursei de Valori București. Tranzacția se va face la un pret minim egal cu cel de piata din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 3,5 lei. Achiziția…

- Fondul Suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume, cu active de peste 1.000 de miliarde de dolari , a cumparat acțiuni la furnizorul de cablu, internet și energie Digi, dar și la uzina Compa Sibiu, potrivit raportarilor facute de acesta . Astfel, fondul norvegian a cumparat acțiuni Digi in valoare…

- Nikolay Vassilev, Expat AM: Vedem in Romania una dintre piețele foarte atractive cu un potențial puternic in ceea ce privește posibilitatea de creștere atat a prețului acțiunilor, cat și a numarului de companii listate Lucian Anghel, BVB: Este o premiera pentru piața de capital din Romania faptul ca…

- "Asa cum dupa privatizare spuneam ca avem rezerve pentru 10 ani, adica acum 14 ani, acum spunem ca avem rezerve pentru alti zece ani si resurse pe care putem sa le capitalizam, sa le convertim in rezerve. Aceasta este natura business-ului nostru. Continuam investitiile, de aceea pentru noi important…

- Digi Communications NV, unul dintre cei mai importanti furnizori de servicii de telecomunicatii din Romania si Ungaria, a raportat un profit net de 61,7 milioane euro anul trecut, de peste cinci ori mai mare decat in anul anterior, potrivit raportului financiar preliminar publicat pe site-ul Bursei…

- Proprietarii Dedeman intentioneaza preluarea a 55,5% din Cemacon, la un pret de 55 de bani pe actiune, prin PIF Industrial SRL, reiese din oferta publica de preluare obligatorie, publicata pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). “Oferta publică de preluare are drept obiect achiziţionarea…

- Majoritatea indicilor bursieri din Romania au crescut cu peste 6%, de la inceputul anului, iar BET, care arata evolutia celor mai tranzactionate 13 companii de pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, a urcat cu 6,52%. Cea mai mare apreciere a fost inregistrata de BET-NG, care…

- Electrica, lider in distributia si furnizarea de energie electrica in Romania, a raportat anul trecut un profit net in scadere cu 3%, la 256,9 milioane lei, potrivit datelor preliminare raportate joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB). La randul lor, veniturile financiare nete au scazut cu 6%, la 364,38…

- Furnizorul de servicii de telecomunicatii Digi Communications NV, care activeaza pe pietele din Romania si Ungaria, a raportat pentru anul trecut un profit net de 61,7 milioane de euro, de peste cinci ori mai mare decat in anul anterior, potrivit raportului financiar publicat pe site-ul Bursei de Valori…

- In Republica Moldova activeaza peste 1.600 de firme romanesti, iar in anul centenarului speram ca se vor accelera proiectele energetice, precum gazoductul Iasi-Ungheni-Chisinau, a declarat joi Mihai Gribincea, ambasador al Republicii Moldova, intr-o conferinta prilejuita de listarea companiei Purcari…

- Actionarii straini au o participatie de aproape 15% in cadrul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), operatorul pietei de capital romanesti, in vreme ce actionarii institutionali ro­mani si personale fizice din Romania detin restul de 85% din capitalul social al BVB. Astfel, structura actionariatului…

- Grupul Bursa de Valori Bucuresti (BVB), operatorul pietei de capital din Romania, a inregistrat in 2017 un profit net de 14,6 mil. lei, plus 89% fata de 2016, in timp ce veniturile operationale au urcat cu 21%, la 38 mil. lei. Evolutia rezultatelor financiare a venit in contextul unei…

- Ludwik Sobolewski, fostul sef al Bursei de Valori Bucuresti, a scos astazi la vanzare un pachet de 985 de actiuni BVB, la pretul de 29 lei/unitate, la o valoare totala de circa 28.000 lei. Tranzactia este intermediata de Tradeville SA. Fostul sef al BVB a fondat recent o firma…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Banca Transilvania S.A. preia Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. si ERB Leasing IFN S.A.Banca Transilvania S.A. este principala societate a Grupului Financiar Banca Transilvania, grup care, printre altele, ofera servicii bancare pentru persoane…

- "In conformitate cu prevederile Legii concurentei (nr. 21/1996), operatiunea propusa este o concentrare economica ce depaseste pragurile valorice prevazute de lege, fiind supusa controlului Consiliului Concurentei. Ca urmare, autoritatea de concurenta va evalua aceasta tranzactie in scopul stabilirii…

- Banca Transilvania S.A. este principala societate a Grupului Financiar Banca Transilvania, grup care, printre altele, ofera servicii bancare pentru persoane fizice și persoane juridice, servicii de investiții financiare, servicii de administrare a portofoliilor, leasing financiar și operațional sau…

- Omul de afaceri Viorel Catarama a declarat ca ar trebui ca un euro sa valoreze peste 5 lei, din cauza majorarii ”din pix” a salariilor, dar ca din cauza intervențiilor Bancii Naționale a Romaniei (BNR), acesta este menținut artificial jos. Catarama a spus ca exista ”o gașca de comuniști” la BNR și ca…

- ♦ Crearea contrapartii centrale autohtone, reinfiintarea pietei derivatelor, stimularea retailului, noi emisiuni de obligatiuni, continuarea programelor de educatie financiara ♦ Adrian Tanase va conduce BVB pentru urmatorii patru ani cruciali pentru piata de capital din Romania intrucat…

- Piata de brokeraj se consolideaza in rau, respectiv cei mari isi restrang activitatea, iar cei mici dispar, a declarat luni Adrian Tanase, director general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta de presa. 'Se intampla doua lucruri la bursa sau cu legatura la bursa, respectiv unul…

- Romania a inregistrat o crestere puternica in activitatea de fuziuni si achizitii, cu o crestere cu 13% a volumului de tranzactii si cu 64% a valorii acestora. Cresterea economica din Polonia a avut ca rezultat o piata puternica a tranzactiilor, cu o crestere de 3% a volumului de tranzactii (288), se…

- Adrian Tanase-noul presedinte director general al Bursei de Valori Bucurest Presedintele director general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase. Foto: bvb.ro "Faptul ca avem listari de companii private reprezinta elementul pozitiv, iar consolidarea pietei de brokeraj prin restrângerea…

- Bursa de Valori Bucuresti BVB , cea mai importanta institutie a pietei de capital, va continua sa dezvolte o infrastructura si un mediu care sa i permita sa atinga potentialul maxim astfel incat Romania sa promoveze in randul pietelor emergente ca o consecinta a acestei dezvoltari, a declarat Adrian…

- Adrian Tanase, noul director general al Bursei de Valori Bucuresti, va sustine luni, 29 ianuarie, prima sa conferinta de presa din aceasta functie, eveniment in cadrul caruia vor fi prezentate prioritatile si planurile cu privire la dezvoltarea pietei de capital locale. Puteti trimite intrebarile…

- La trei zile dupa tranzactia prin care Banca Transilvania a devenit acționar al Victoriabank, ultima a emis in sfarsit un comunicat in care saluta acest pas și precizeaza ca investiția nu vinde direct din Romania, ci din Olanda, o țara cu un regim fiscal permisiv, noteaza mold-street.com.

- Capitalul clujean trece dincolo de Prut. Banca Transilvania a cumparat Victoriabank Banca din Cluj a devenit acționar al Victoriabank, a treia banca din Republica Moldova, avand o participație de 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD). BT si BERD sunt…

- Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, avand o participatie de peste 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, se arata intr-un comunicat al bancii comerciale publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni de pe segmentul principal al pietei de capital romanesti a crescut cu 141% saptamana trecuta, comparativ cu cea precedenta, la peste 232 milioane lei, reiese din datele Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Banca Transilvania conduce in topul celor mai tranzactionate…

- Recentul anunt al Bancii Transilvania (BT) privind intentia de a achizitiona un creditor mai mic de pe piata interna, Bancpost, este in prezent neutru pentru ratingurile BT, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara Fitch Ratings. Recent, Fitch a confirmat ratingul pe termen lung…

- Compania Digi Communications N.V., care se afla in spatele operatiunilor de comunicatii fixe si mobile Digi, a acordat un imprumut de 10 milioane de euro catre RCS&RDS, compania pe care o detine in Romania, conform unui anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, unde firma este listata…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA a numit-o marti pe Christina Verchere in functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al companiei, aceasta urmand sa preia atributiile cel mai tarziu incepand cu data de 21 mai 2018, conform unui comunicat remis Bursei de Valori…

- Mariana Gheorghe, directorul general al OMV Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din sud-estul Europei, pleaca de la conducerea companiei dupa aproape 12 ani, fiind unul din cei mai longevivi CEO din Romania. Compania a anuntat marti pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), unde este…

- Grupul Electrica, lider in distributia si furnizarea de energie electrica in Romania, a anuntat, vineri seara, ca a fost amendat de Consiliul Concurentei cu 10,8 milioane lei, reprezentand 2,98% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar 2016, din cauza ca ar fi incalcat legea in cadrul…

- La randul sau, si producatorul si furnizorul de energie si corpuri de iluminat Electromagnetica a fost amendat de Consiliul Concurentei cu 10,02 milioane lei, in urma unei investigatii pe piata producerii si comercializarii contoarelor de energie electrica si a echipamentelor conexe, insa anunta…

- Romaero Bucuresti, companie de stat specializata in intretinerea si repararea avioanelor civile si militare de transport de pasageri sau cargo, a incheiat cu Fortele Aeriene Romane un contract in valoare de peste 60 milioane lei, adica peste 130% din intreaga cifra de afaceri realizata de companie in…

- Clujul la bursa in 2017. Cele mai importante evenimente ZIUA de CLUJ va prezinta evoluția din acest an a companiilor locale listate la Bursa de Valori București (BVB), precum și cele mai semnificative evenimente petrecute in viața acestora. Armatura. Acțiunile au variat în acest…

- ,,Doua banci din România, Bancpost si Banca Transilvania, au început o cursa contracronometru pentru a mai recupera câte ceva din tepele primite de la senatorul PSD Tecuci, Daniel Butunoi'', informeaza Favor Tecuci.

- Banca Transilvania a rascumparat in perioada 11-15 decembrie un numar de 2,26 milioane actiuni, la un pret total de 4,7 milioane lei, parte a programului de rascumparare aprobat de actionari. Actiunile au fost rascumparate la preturi cuprinse intre 2,08 lei si 2,11 lei. Banca…