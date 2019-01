Banca Transilvania si Bancpost au devenit o singura banca! Care este mesajul conducerii BT pentru clienti?

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania și Bancpost au devenit o singura banca, dupa fuziunea din 31 decembrie. Bancpost a fost practic absorbita de BT, care a mai fuzionat pana acum și cu Victoriabank si Volksbank Romania. „Suntem bucurosi sa anunțam ca Banca Transilvania si Bancpost au devenit o singura banca, dupa fuziunea…

- Una dintre cele mai cunoscute banci comerciale din țara noastra este la final de drum. Sfarșitul anului 2018 a insemnat, pentru aceasta banca, și incheierea operațiunilor. Astfel, incepand de joi, 3 ianuarie, clienții Bancpost vor fi clienți ai Bancii Transilvania, in urma fuziunii celor doua…

- Stim si noi - discutiile legate de ROBOR sunt in topul subiectelor de interes in acest an, multi clienti ne intreaba detalii despre el si cum vedem evolutia acestuia.E clar - e ceva important, cu atat mai important cu cat ratele catorva milioane de clienti, nu doar BT, ci clienti ai tuturor bancilor…

- Bursa de Valori Bucuresti a publicat astazi, 22.11.2018,Raportul curent conform Legii nr. 24 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.Astfel, printre evenimentele importante…

- Vești importante pentru sute de mii de clienți ai Bancii Transilvania! Se va intampla incepand cu data de 3 ianuarie 2019. In urma inghițirii Bancpost de catre Banca Transilvania, toți clienții acesteia au trecut in portofoliul BT. Marea mutare se va face, insa, de la 1 ianuarie 2019, cand…

- ​Banca Transilvania a inregistrat in primele noua luni din acest an un profit net in creștere cu 25,55%, la peste 979 milioane lei, iar la nivel de grup rezultatul a fost de 1,24 miliarde lei, in urcare cu circa 50%, reiese din rezultatele financiare publicate pe site-ul Bursei de Valori București (BVB).…

- Consiliul de Administrație (CA) al Bancii Transilvania (BT) a aprobat, miercuri, conversia acțiunilor Bancpost in acțiuni Banca Transilvania (simbol bursier: TLV), conform unui anunț publicat pe Bursa de Valori București (BVB).Conversia se face la data de referința din 1 noiembrie 2018, aplicand…

- Actionarii Bancii Transilvania (BT) au aprobat, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare (AGE) de marti, 16 octombrie, fuziunea cu Bancpost, care va avea loc la data de 31 decembrie 2018. Ca urmare a tranzactiei, noua banca va deveni cea mai mare banca din Romania.