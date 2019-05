Banca Transilvania raportează un profit net consolidat de 507,46 milioane de lei în T1 2019 Activele grupului s-au cifrat la 79,7 miliarde lei, din care 75,9 miliarde lei sunt aferente bancii, iar creditele nete reprezinta 48,5% din active.



Soldul creditelor Grupului Financiar BT a crescut cu 2,1% fata de decembrie 2018. Companiile din grup au acordat 5.200 de credite, in valoare de 215 milioane lei, in primul trimestru din 2019. De asemenea, au fost incheiate 1.300 contracte de leasing, cu o valoare de 210 milioane lei.



Capitalul propriu al grupului a crescut cu 8% in primele trei luni din acest an, la 8,2 miliarde de lei.



"BT Mic, compania Grupului Financiar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul privind implementarea sistemului e-ticketing a fost lansat de Primaria Galati pe 8 mai. Valoarea totala a proiectului este de un pic peste 26 de milioane de lei, cu TVA, din care valoarea fondurilor nerambursabile este de aproape 24 de milioane de lei.

- in valoare de 4 milioane euro Instant Factoring anunța rezultatele primului an de activitate pe piața de factoring din Romania. In primul an de funcționare compania a acordat 1.930 de finanțari companiilor mici și microintreprinderilor din Romania, in valoare totala de 4 milioane euro. Pentru 2019,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe toti indicii sedinta de luni, iar valoarea tranzactiilor a fost de 70,86 milioane de lei (14,92 milioane de euro), potrivit agerpres.ro.Citește și: Reușita pentru Gigi Becali! Ce promisiune i-a facut fina sa, Gabriela Firea Cele…

- CFR SA, compania care administreaza reteaua de cai ferate din Romania, anunța ca a lansat licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie a lucrarilor de reparatii si consolidare a podului de cale ferata aflat in Bucuresti, pe magistrala Bucuresti – Constanta. Valoarea totala estimata…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere pe majoritatea indicilor sedinta de vineri, iar valoarea tranzactiilor a ajuns la 27,69 milioane de lei (5,81 milioane de euro), potrivit agerpres.ro.Citește și: Vești bune! Mii de angajați vor avea parte de inca o zi libera- Cand se va intampla…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe toti indicii sedinta de marti, iar valoarea tranzactiilor s-a cifrat la 71,73 milioane de lei (15,08 milioane de euro), potrivit agerpres.ro.Cea mai mare parte a rulajului a fost realizata din schimburile cu actiuni, care au totalizat…

- Compania spaniola de alimente Huercasa planuieste sa deschida o noua fabrica in Romania pentru a-si creste vanzarile in tarile din Europa Centrala si de Est, regiune care i-a adus companiei 80% din veniturile anului 2018, transmite vineri publicatia Fresh Plaza. Huercasa, care face parte din producatorul…

- Furnizorul de servicii private de sanatate MedLife a incheiat anul 2018 cu o cifra de afaceri pro-forma, consolidata la nivel de grup, in valoare de 804 milioane de lei, inregistrand o crestere de 29% fata de 2017, informeaza compania. La capitolul EBITDA, grupul a obţinut o creştere de 33%…