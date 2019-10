Stiri pe aceeasi tema

- Prin aceasta achiziție, Banca Transilzania serviciile in domeniul pensiilor administrate privat, potrivit unui document prezent pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti. ”Am preluat in anul 2015 compania de administrare a fondului de pensii facultative Pensia Mea pe care am dezvoltat-o cu o echipa…

- Valoarea tranzactiilor realizate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a scazut cu 2%, de la 222,81 milioane de lei in perioada 16 - 20 septembrie, la 218,31 milioane de lei in aceasta saptamana, potrivit informatiilor publicate pe site-ul Bursei de la Bucuresti. In perioada 23 -…

- Valoarea tranzactiilor realizate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a crescut cu 21% in perioada 9 - 13 septembrie 2019, comparativ cu saptamana precedenta, totalizand 145,093 milioane de lei, potrivit statisticilor publicate de BVB. In aceasta saptamana s-au realizat…

- Sistemul Medical MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, a anuntat achizitionarea pachetului majoritar al societatii medicale Onco Team Diagnostic, adaugand astfel in portofoliul de achizitii primul laborator cu profil de anatomie patologica si biologie moleculara, arata un…

- OMV Petrom, gasita vinovata de uciderea din culpa a unui copil de 9 ani. Ce daune trebuie sa plateasca compania OMV Petrom a fost gasita vinovata de uciderea din culpa a unui copil de 9 ani, in urma unui incident petrecut langa una dintre sondele societatii. Potrivit unui raport transmis Bursei de Valori…

- Indicele BET-TR, care include si dividendele acordate de companiile din BET, a crescut cu peste 35% in primele sapte luni ale anului si a ajuns la un maxim istoric de 14.732 puncte, iar indicele BET, care include cele mai tranzactionate 16 companii cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat un nivel de 9.204…

- OMV Petrom (simbol bursier SNP) a realizat in primul semestru al anului un profit net de 1,975 miliarde lei, in crestere cu 53% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit raportului transmis miercuri Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in scadere pe toti indicii sedinta de luni, iar indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 companii cu exceptia SIF-urilor, inregistra o depreciere de 0,44%, pana la valoarea de 8.927 de puncte, dupa 25 de minute de la debutul tranzactiilor.Indicele…