Stiri pe aceeasi tema

- Un medic descrie, pe Facebook, situația de la o unitate de primiri urgențe unde se prezinta peste 150 de oameni și spune ca 5-6 minute alocate unui pacient afecteaza decizia medicala, iar sanatatea personalului este afectata de stresul și de epuizarea determinata de volumul de munca.Citește…

- Continua cercetarile la Casa Groazei din Caracal. Oamenii legii au descins și in aceasta dimineața la casa lui Gheorghe Dinca, acolo unde pe parcursul acestei saptamani au scanat solul cu aparatura speciala pentru a detecta posibile denivelari. Nu mai puțin de zece astfel de zone au fost descoperite…

- Cel putin opt persoane au murit, iar altele au fost ranite in urma unui incendiu produs sambata dimineata intr-un hotel situat in apropierea Portului Odesa, pe litoralul ucrainean al Marii Negre, anunta serviciile de interventie.Citește și: Meteorologii vin cu VEȘTI bune pentru weekend - Vreme…

- Rapperul american A$AP Rocky, pentru care presedintele Donald Trump spunea in urma cu cateva zile ca este pregatit sa garanteze personal, a fost pus sub acuzare pentru agresiune in Suedia potrivit news.roAnuntul a fost facut joi de procurori. Ei au precizat ca artistul va ramane in custodie…

- Intr-o declaratie publicata vineri, IFRC a precizat ca inundatiile si alunecarile de teren au afectat drumurile si infrastructura vitala a tarii, lasand sute de mii de persoane izolate si fara energie electrica.Peste 66.000 de case au fost distruse, fiind semnalat deficite de apa potabila…

- IAG, proprietarul British Airways (BA), a anuntat luni ca Oficiul de reglementare in domeniul datelor din Marea Britanie (ICO) intentioneaza sa impuna o amenda de 183,4 milioane de lire sterline (229,8 milioane de dolari), dupa furtul de anul trecut al datelor clientilor de pe site-ul operatorului aerian.…

- Meteorologii au transmis o noua informare meteorologica de vreme severa. Astfel, Administratia Nationala de Meteorologie anunta ploi si furtuni insotite de grindina si descarcari electrice pana sambata dimineata.