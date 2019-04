Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Ford, Jim Hackett, a castigat anul trecut 17,1 milioane de dolari - reprezentand salariul, bonusul si optiuni cu actiuni pe termen lung - in crestere fata de 16,3 milioane de dolari in 2017, se arata intr-un document remis de producatorul auto catre Autoritatea de supraveghere…

- Intr-un discurs in cadrul unei ceremonii in fata Muzeului National din Budapesta pentru a marca Revolutia de la 1848, Viktor Orban a spus ca Europa va fi pierduta fara cultura crestina si ca Europa isi va pierde libertatile sub liberalism."Daca nu ne protejam cultura crestina, vom pierde…

- Bancile europene sunt prea mici comparativ cu rivalele din SUA, dar inca nu sunt adecvate conditiile pentru fuziuni transfrontaliere in Europa, a afirmat luni Francesco Giordano, co-director operational al UniCredit SpA, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Victor Ponta anunța…

- Uniunea Europeana a acceptat reducerea cu 30% a emisiilor de CO2 pentru noile camioane si autobuze pana la termenul limita din 2030, in urma compromisului la care s-a ajuns marti dimineata intre Parlamentul European si Consiliul UE, care reprezinta cele 28 de state membre, transmite Reuters.…

- Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/ a anuntat vineri ca vanzarile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au inregistrat o scadere de 4,6% in luna ianuarie 2019 comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, acesta fiind a cincea luna consecutiva de scadere a inmatricularilor,…

- Ministerul slovac de Finante si-a revizuit prognoza de crestere pentru 2019, la 4% de la 4,5%, in conditiile in care cererea externa incetineste, aceasta fiind prima revizuire in jos a prognozelor de crestere anuntata de autoritatile de la Bratislava dupa luna septembrie 2013. Obiectivul Slovaciei…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat duminica ca Israelul il recunoaste pe liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, ca lider al țarii, relateaza Reuters."Israelul se alatura Statelor Unite, Canadei, majoritații țarilor din America Latina și țarilor din Europa in recunoașterea…

- Franța se consulta cu partenerii sai europeni cu privire la situația din Venezuela, a declarat miercuri cabinetul președintelui Macron, dupa ce liderul opoziției venezuelean s-a autoproclamat președinte interimar, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax."Urmarim de aproape situația…