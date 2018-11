Stiri pe aceeasi tema

- Eroare de miliarde, produsa de o banca de stat din Rusia. Din greseala a transferat 12 miliarde de dolari Republicii Centrafricane. Suma depaseste de sase ori productia anuala a fostei colonii franceze.

- Imprumutul este menționat in raportul fiscal al VTB, publicat de banca centrala a Rusiei. Potrivit The Moscow Times, suma transferata este mai mare de șase ori decat producția pe un an a Republicii Centrafricane (PIB-ul acestei tari este de 1,95 miliarde dolari). Administrația VTB a precizat ca,…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat duminica ca situația din jurul Marii Azov, unde Marina rusa a atacat si capturat trei nave ucrainene, a fost folosita ca pretext pentru a crește presiunea asupra Rusiei, care ”acționeaza in mod legal”. „Nu vad alta explicație decat dorința de a inventa…

- În perioada ianuarie-octombrie 2018, ieșirile de capital din Rusia au ajuns la 42,2 miliarde de dolari, adica de trei ori mai mult fața de aceeași perioada a anului trecut, potrivit datelor publicate de Banca Centrala a Rusiei. Conform previziunilor din octombrie ale Bancii Centrale,…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) da asigurari ca rezerva financiara in lei și in valuta este de aproximativ 42,1 miliarde lei, acoperind mai mult de 7 luni din necesitațile brute de finanțare. De asemenea, mai spune ca nu intampina probleme de lichiditate avand in vedere nivelul rezervei in valuta…

- Rusia va inregistra cele mai mari pierderi de venituri in urma reglementarilor care impun utilizarea unor carburanti mai putin poluanti pentru navele maritime, incepand din 2020, intrucat cel mai mare exportator de pacura nu pare pregatit pentru schimbare, transmite Bloomberg, informeaza News.ro.Rafinarii…

- 19,2 miliarde de euro. Atat a avut la dispozitie Romania in perioada 2007-2013 de la Uniunea Europeana, din fonduri structurale si de coeziune. Cati bani am luat? Oficialii spun ca abia am ajuns anul acesta la 52 la suta. Si suntem in mare intarziere. Trebuia sa-i cheltuim pana la sfarsitul anului 2013.…

- 2017 a fost un an excelent pentru tarile din Europa Centrala si de Est si pentru cele mai mari companii din regiune. Cresterea a fost determinata in principal de consumul privat crescut, de o revenire a cererii externe pentru exporturi, gratie recuperarii Zonei Euro si imbunatatirii cererii din partea…