- De altfel, acum doua saptamani si Sandor Csanyi a declarat oficial ca are o presimtire legata de decizia BNR, scrie Ziarul Financiar. In vara lui 2017, OTP a ajuns la o intelegere cu grupul elen National Bank of Greece de achizitie a Bancii Romanesti. Conform unor surse de pe piata, OTP a oferit 70…

- În 2017, Bonami a reușit o creștere cu 50% fața de anul anterior și a depașit ținta planificata de 27 milioane de euro. În plus, compania a fost profitabila pentru al patrulea an la rând. Magazinul online de home & deco și-a îmbunatațit semnificativ poziția pe toate piețele…

- Peste 4,3 miliarde de tigarete au fost vandute in 2017 pe piata neagra din Romania, iar statul roman nu a incasat nicio taxa pentru circa 16% din tigaretele consumate anul trecut, ceea ce inseamna ca 2,8 miliarde de lei (613 milioane de euro) au ajuns la retelele de contrabanda, potrivit unui studiu…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca pana la aceasta data, in agricultura a fost acordata sub forma de subventii suma de 2,392 miliarde de euro, cu un miliard de euro mai mult decat in anul precedent. "De la agricultura avem vesti foarte bune (...) Ca urmare a acordarii la…

- Piata hoteliera din Romania a avut in 2017 cel de-al saptelea an consecutiv de crestere, in cele aproape 100.000 de camere de hotel fiind inregistrate peste 20 de milioane de innoptari, un avans de 4% fata de anul precedent, respectiv 57% fata de anul 2010, arata un studiu C&W Echinox. …

- Capacitatea de cazare din Bucuresti va creste in urmatorii trei ani cu minimum 10%, tinand cont de proiectele hoteliere planificate sau aflate deja in constructie, unitati noi urmand a fi dezvoltate si in majoritatea oraselor mari ale tarii, in conditiile in care piata locala a avut in 2017 cel…

- Ministerul Sanatatii a activat mecanismul de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina, o substanta obtinuta din plasma sanguina umana care protejeaza organismul impotriva bolilor, prin care Romania va primi ajutor din partea statelor membre europene pentru a acoperi necesarul…

- Grupurile germane Allianz (care deține in Romania societatea Allianz Țiriac) și Gothaer(care are in Romania firma omonima) negociaza un acord privind activitațile din țara noastra. Surse din piața au aratat, pentru Capital,ca o ințelegere privind preluarea de catre Allianz Țiriac a portofoliului Gothaer…

- Luna trecuta, livrarile Ford au scazut cu 6,9%, la 194.132 vehicule, ale General Motors au inregistrat un declin de 6,9%, la 220.905 unitati, in timp ce Fiat Chrysler a raportat un recul de 1%, la 165.903 vehicule. Anul trecut, vanzarile auto in SUA au scazut la 17,2 milioane de unitati,…

- Piata titlurilor de stat din Romania a reactionat la climatul macro-financiar extern si se observa declinul ratelor de dobanda, evolutie convergenta cu cele din pietele internationale, care poate fi interpretata sub forma unei ajustari dupa dinamica din saptamanile anterioare, comenteaza Andrei…

- Exodul romanilor a fost confirmat: din 2007 pana in 2017 au plecat din tara 3,4 milioane de romani, aproximativ 17% din populatie. Statistica plaseaza astfel Romania pe locul doi mondial la emigratie, dupa Siria, scrie Ziarul Financiar. Citeste si: Patriarhia, replica DURA la criticile privind…

- Olandezii de la Takeaway.com au achizitionat Bgmenu, startup-ul ce opereaza pe piata de comenzi de mancare online si catering din Bulgaria si Romania, unde detin brandul Oliviera. 0 0 0 0 0 0

- Decizie bomba a procurorilor germani intr-un dosar sensibil, cu implicații europene. Concernul european Airbus a primit o dispoziție obligatorie de a plati o amenda de 81,25 milioane de euro pentru concluzionarea...

- Potrivit Smartree, unul dintre liderii din România pe piața de externalizare a proceselor de HR, beneficiile acordate de catre angajatorii români au devenit tot mai variate și creative ca metoda de retenție și fidelizare a angajaților. Daca pâna acum câțiva ani doar…

- Superfood Company, unul dintre cei mai mari importatori și distribuitori de produse pentru copii mici, a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de circa 21 milioane de euro (97 milioane lei), in creștere cu aproape 10% fața de 2016, cand au fost raportate vanzari de 88 milioane lei (peste 19 milioane…

- Piata marfurilor din Romania a fost caracterizata drept una imatura la nivelul autoritatilor publice si ne este dificil sa intelegem de ce nu se investeste in capacitatile locale, fie ele publice sau private, sustine Gabriel Purice, presedinte-director General al Bursei Romane de Marfuri (BRM), intr-un…

- O noua rețea de benzinarii va lua naștere in Romania! Guvernul a luat o decizie-surpriza in acest sens. Executivul intra "la rupere” pe piața locala și anunța o operațiune de amploare, informeaza Bugetul.ro.Potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern, in Romania vor aparea nu mai puțin de...…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza a jurnalistului Cristian Hostiuc, din Ziarul Financiar, pe tema efectelor pe care le-a avut venirea multinaționalelor in Romania, dar in care prezinta și ce ar trebui sa faca acestea in urmatorii ani pentru a nu ajunge niste monstri…

- BNI Romania, membra a Business Networking International, rețea globala de networking profesional pe baza de referințe, a realizat in 2017 afaceri de 6,2 milioane euro, in creștere cu 50% fața de anul precedent. Pentru 2018, compania estimează un ritm de creștere similar cu cel din 2017. Numai…

- Piața de produse OTC din Romania, ce include medicamentele fara prescripție medicala, suplimentele alimentare și dispozitivele medicale pentru ingrijire personala, a inregistrat o creștere de 18,8% in 2017, comparativ cu anul anterior și de 14,8% in ultimul trimestru al anului, fața de cel precedent.…

- Cefin Trucks, importator si distribuitor al Ford Trucks, a inregistrat vanzari de 158 de vehicule comerciale catre aproximativ 50 de clienti in 2017 – primul sau an pe piata din Romania, au anuntat vineri reprezentantii companiei. „Ford Trucks intra pe piata din Romania cu o cota de piata…

- Consiliul Concurenței a aplicat amenzi de peste 27 de milioane de euro in 2017, cu 60% mai mult decat in anul precedent. Cele mai mari amenzi au fost acordate pentru incheierea unor intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice.…

- ♦ Ce au in comun branduri precum Ikea, Zara, Sephora, Yves Rocher si CCC in afara de faptul ca toate sunt businessuri in retail? ♦ Toate au testat initial piata din Romania in sistem de franciza inainte ca grupurile mama sa se convinga de perspectivele locale si sa vina direct ♦ Gigantii internationali…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate a scazut anul trecut in Romania cu 1,2%, la 22.789 unitati, in conditiile in care la piata UE a crescut cu 3,2%, fiind cumparate 2,4 milioane vehicule, potrivit ACEA. In decembrie, piata locala a scazut cu 30%, fiind inmatriculate 1.471…

- Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati, in 2017, cele mai cumparate produse din aceasta categorie fiind carcasele, husele, foliile de protectie si husele din categoria fashion, arata o estimare realizata de unul dintre distribuitorii de telefoane, accesorii…

- Vanzarile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au depasit, anul trecut, pragul de 15 milioane de unitati pentru prima data dupa 2007, a anuntat miercuri Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), informeaza DPA, transmite AGERPRES . Un numar de aproximativ 15,1 milioane de autoturisme…

- Tranzactiile cu masini second hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depasit 100.000 de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, si directorul pentru Romania si Bulgaria al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Matteo Patrone, au semnat vineri, la Bucuresti, „Acordul de servicii pentru consolidarea sectorului de apa si apa uzata din Romania”.

- Jozsef Varadi, CEO al transportatorului Wizz Air, crede ca organizarea angajatilor in sindicate nu este foarte eficienta, dand exemplul companiei de stat Tarom, si spune ca se recurge la aceasta forma de organizare atunci cand lucrurile nu merg bine intr-o companie. „Uitati-va la Tarom.…

- Nokian Heavy Tyres Ltd, parte a grupului Nokian Tyres, iși marește capacitatea de producție cu 50% prin investiții totale de aproximativ 70 milioane de euro in fabrica sa din orașul finlandez Nokia, investiții care vor fi realizate pe parcursul urmatorilor trei ani. Odata cu creșterea capacitații de…

- Guvernul de la Budapesta a acordat o finanțare record pentru organizații maghiare din Romania, respectiv peste 100 de milioane de euro, potrivit unei hotarari de guvern adoptate de Executivul ungar in ultimele zile ale anului trecut, scrie Rador. Potrivit sursei citate, Arhiepiscopia Romano – Catolica…

- Grupul maghiar OTP a varsat 125 milioane de lei la capitalul sucursalei din Romania, potrivit unui anunt pe bursa din Ungaria. Dupa aceasta majorare capitalul social al OTP Bank Romania a crescut la aproape 1,38 miliarde de lei. Este posibil ca injectia de capital sa vina in contexul in care in…

- TotalSoft, unul dintre cei mai importanti furnizori si integratori de solutii software de business, filiala detinuta integral de catre Logo Yazilim A.S. (Logo), si Architected Business Solutions (ABS), grup cu sediul in Bucuresti, specializat in consultanta in managementul afacerilor si cu expertiza…

- Incepand cu data de 31 decembrie 2017, TeraPlast SA a preluat activitatea Politub, unul dintre cei mai importanți jucatori pe piața țevilor de apa și gaz din Romania. Prețul acestei preluari a fost de 21,8 milioane de lei. Bugetul tranzacției este cuprins in planul de investiții TeraPlast, majorat prin…

- Bancile au suprasubscris de peste doua ori emisiunea de obligatiuni redeschisa astazi de Ministerul de Finante, in valoare de 200 milioane lei, cu scandenta in 2020 si o dobanda de 3,11% pe an. La licitatie au participat opt dealeri primari. Emisiunea a fost lansata initial in 2013.…

- Bank Leumi, a doua cea mai mare banca din Israel, vinde subsidiara din Romania fondului britanic de investitii Argo Capital Management Ltd., scrie Reuters, preluata de Agerpres. Banca israeliană a semnat un acord de principiu pentru vânzarea participaţiei de 99,91%, deţinută…

- Cea mai mare banca din Romania a luat o decizie fara precedent care se va pune in aplicare chiar pe data de 1 ianuarie a noului an.Banca Comerciala Romana, parte a grupului austriac Erste, a facut un anunț care vizeaza absolut toți clienții sai. Aceștia trebuie sa afle asta neaparat pentru…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) - Romsilva va livra pentru populatie, pana la finele acestui an, circa un milion de metri cubi de lemn de foc, o cantitate cu aproximativ 20% mai mare decat in anul precedent, pretul mediu de vanzare fiind de 150 de lei pe metru cub, fara TVA, a declarat, joi, directorul…

- Conform Institutului Național de Statistica, Romania avea in trimestrul trei circa 5,22 milioane de pensionari, in scadere cu 27.000 de persoane fata de perioada similara a anului trecut si cu 1.000 de persoane sub nivelul din trimestrul precedent, in timp ce pensia medie se cifra la 1.106 lei.…

- Consiliul Concurentei a autorizat operatiunea prin care OTP Bank Romania a achizitionat Banca Romaneasca si unele active romanesti ale acesteia. "Analiza Consiliului Concurenţei a condus la concluzia că operaţiunea de concentrare economică nu ridică obstacole semnificative în…

