Deutsche Bank AG intentioneaza sa renunte la 18.000 dintre cei 91.500 de angajati, iar costurile inregistrate cu restructurarea sunt evaluate la 7,4 miliarde de euro (8,3 miliarde de dolari), masurile fiind menite sa redreseze cel mai mare grup bancar german, transmit DPA si Reuters.

Planul anuntat duminica seara in urma reuniunii Consiliului de supervizare reprezinta o retragere majora din activitatile de tranzactionare, dupa ce in ultimii ani Deutsche Bank a fost una dintre institutiile importante de pe Wall Street, unde concura cu gigantii americani JP Morgan Chase & Co si Goldman…