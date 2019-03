Banca Nationala a Ungariei a inceput sa inaspreasca politica monetara

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a facut marti primul pas spre eliminarea stimulentelor monetare de dupa 2011, demarand procesul de inasprire a politicii monetare. Comitetul de politica monetara de la Banca Nationala a Ungariei a mentinut marti dobanda de baza la 0,90%. In schimb, NBH a majorat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 28 februarie, de 32,491 miliarde de euro, cu 569 milioane euro mai mari fata de cele inregistrate in 31 ianuarie. In ianuarie, rezervele valutare administrate de BNR au scazut…

- Euro creste la inceputul acestei saptamani, insa dolarul scade, iar aurul ajunge la cea mai ridicata valoare din iulie 2016. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, luni, un euro la 4,7401 de lei/unitate, in crestere fata de sedinta de vineri. Dolarul american, cotat indirect in…

- Preturile de consum au crescut cu 0,8% in ianuarie 2019, comparativ cu luna decembrie a anului trecut, in timp ce rata anuala a inflatiei s-a mentinut la 3,3%, pe fondul scumpirii alimentelor cu 3,77%, a marfurilor nealimentare cu 3,29% si a serviciilor cu 2,71%, potrivit datelor Institutului National…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis, joi, sa mentina rata de politica monetara la 2,50% pe an. In acelasi timp, Banca Centrala a stabilit sa mentina rata dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,50 la suta pe an si rata dobanzii aferente facilitatii de…

- Leul romanesc si-a continuat joi tendinta de depreciere in raport cu moneda unica europeana la un nou nivel minim istoric, in principal pe fondul provocarilor din sfera echilibrelor macroeconomice si al incertitudinilor de politica economica pe plan intern, a declarat, joi, pentru AGERPRES, Andrei Radulescu,…

- Euro scade putin la inceput de saptamana in comparatie cu moneda nationala. Si dolarul este in scadere. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6634 de lei/unitate, mai putin cu 0,03% fata de ultima zi a saptamanii trecute. Dolarul american a scazut si a ajuns la 4,0766…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,02%, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile…