Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri ca va lansa in circulatie bancnota de 20 de lei, care va celebra o personalitate feminina, pe Ecaterina Teodoroiu. ”Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis, în şedinţa din 30…

- In urma demersurilor campaniei nationale FEMEI PE BANCNOTE si a scrisorii deschise trimise de Janina Nectara Constantin, initiatoarea campaniei, Guvernatorului Mugur Isarescu, Banca Nationala a Romaniei a luat decizia de a ilustra prima femeie pe o bancnota nationala. Janina Nectara a reușit…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri ca va lansa in circulatie bancnota de 20 de lei, care va celebra o personalitate feminina, pe Ecaterina Teodoroiu. ”Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis, în şedinţa din 30…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa in circulatie bancnota de 20 de lei, care va celebra o personalitate feminina ndash; Ecaterina Teodoroiu.Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei BNR a decis, in sedinta din 30 iulie a.c., lansarea in circulatie, in cursul anului 2020, a unei bancnote…

- 'Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei (BNR) a decis, in ședința din 30 iulie a.c., lansarea in circulație, in cursul anului 2020, a unei bancnote care va avea pe una dintre fețe portretul Ecaterinei Teodoroiu, eroina cazuta in lupta in timpul Primului Razboi Mondial. Bancnota…

- Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei (BNR) a decis, in ședința din 30 iulie a.c., lansarea in circulație, in cursul anului 2020, a unei bancnote care va avea pe una dintre fețe portretul Ecaterinei Teodoroiu, eroina cazuta in lupta in timpul Primului Razboi Mondial. Bancnota…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 100 de ani de la nasterea lui Nicolae Cajal, incepand cu data de 5 august 2019. Valoare nominala a moneedei este 10 lei, din argint 999%, cu un diametru de 37 mm si o greutate de 31,103 g. Aversul monedei…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, considera ca despre Tezaurul evacuat la Moscova ar trebui sa fie scrisa o carte sau sa fie facut un film, care ar putea fi trimis la Viasat History, fiind vorba despre istoria a 92 de tone de aur. "Cred că ar trebui să facem o carte…