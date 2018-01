Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6571 lei/euro, in crestere cu 0,48% fata de nivelul atins luni, in linie cu tendinta regionala. BNR a marit luni dobanda de referinta de la 1,75% la 2%.Luni, euro a scazut la nivelul de 4,6348 lei. Marti, leu…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anunțat, marți, ca indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la nivelul de 2,04%. Luni, BNR a decis sa mareasca dobanda de referinta de la 1,75% la 2%. Robor la 3 luni este indicatorul principal…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat luni, 8 ianuarie, in prima sedinta de politica monetara din 2018, rata de dobanda de referinta de la 1,75% la 2,0%, pe fondul accelerarii inflatiei la un nivel superior celui prognozat in noiembrie si ritmului de crestere economica, intensificarii deficitului…

- Vicepresedintele PNL, Florin Citu, iese la atac dupa ce Banca Nationala a decis sa creasca dobanda de politica monetara. Liberalul sustine ca masura nu este altceva decat consecinta "dezmatului fiscal al PSD". Mai mult, el prevede o crestere continua a dobanzii de politica monetara, pana la 4%, dar…

- Majorarea dobanzii-cheie de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), de la 1,75% la 2%, va avea ca efecte cresterea dobanzilor la credite, apoi - dupa o luna - cresterea dobanzilor si la depozite, iar indicatorul ROBOR „se va duce in sus”, a declarat pentru MEDIAFAX analistul economic Dragos Cabat.…

- Banca centrala ar putea majora rata de dobanda de referinta la 2%, pe fondul intensificarii presiunilor inflationiste, a evolutiei economiei la un ritm peste potential si a acumularii de riscuri la adresa stabilitatii financiare, estimeaza Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania.…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, il ironizeaza, intr-o postare pe Facebook, pe premierul Mihai Tudose, spunand ca-l „declara oficial gluma anului 2017”. Liberalul atrage din nou atenția asupra faptului ca PSD va incepe procesul reducerii cheltuielilor publice, „dupa un an de dezmaț pe bani publici”. Parlamentarul…

- Leul a incheiat prost anul 2017, fiind ingenuncheat de euro. Moneda nationala a atins cea mai slaba cotatie in raport cu cea europeana, cursul anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6597 lei pentru un euro.Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei,…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) a menținut rata de baza aplicata pentru principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt la nivelul actual de 6,5% pe an. In plus, Comitetul executiv al BNM a decis, la ultima sa ședința din acest an privind politica monetara, sa mențina ratele de dobinda…

- Majoritatea imprumuturilor ipotecare si a creditelor pentru companii au fost acordate la dobanzi variabile, ceea ce reprezinta un „factor agravant“ pentru stabilitatea financiara in conditiile reluarii ciclului de crestere a dobanzilor, sustine Liviu Voinea, viceguvernator al BNR, scrie ZF.ro. In…

- "Ne asteptam ca PIB-ul intern sa accelereze la 6% an/an in 2017 (cea mai buna dinamica din 2008), evolutie sustinuta de mix-ul relaxat de politici economice si de climatul favorabil din plan extern (european, global). Previzionam insa decelerarea economiei pe termen scurt si mediu, dinamica anuala a…

- Dobanzile la imprumuturile in lei ar putea fi limitate la 2,625% pe an, potrivit unui proiect initiat in Senat. Banca Nationala sustine ca o astfel de masura va reprezenta un mercurial pentru dobanzi si va face ca nimeni sa nu mai dea credite in Romania.

- Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 05 decembrie 2017, a adoptat prin vot unanim urmatoarea hotarâre: 1. Se diminueaza rata de baza aplicata la principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt cu 0.5 puncte procentuale, de la…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) a redus rata de baza aplicata pentru principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt cu inca 0,5 puncte procentuale – de la 7% la 6,5% pe an, relateaza NOI.md. In plus, Comitetul executiv al BNM a decis sa reduca și cu 0,5 puncte procentuale ratele dobinzilor…

- Banca Nationala a Romaniei recomanda romanilor sa ia credite ipotecare cu dobanzi fixe pentru a se proteja de cresterea ROBOR si de riscul de a nu mai putea sa-si achite ratele. In acest...

- Cresterea indatorarii populatiei atat de la banci cat si de la IFN-urilor reprezinta un risc moderat asupra stabilitatii financiare din Romania, insa in crestere. In aceste conditii, Banca Nationala a Romaniei apreciaza ca debitorii ar fi mai bine protejati, pe termen mediu, daca ar solicita in mai…

- Romanii care iau un imprumut vor fi mai bine protejati daca vor contracta de la banci credite cu dobanda fixa, sfatuieste Banca Nationala a Romaniei (BNR). Avertismentul vine in contextul in care dobanzile la creditele in lei s-au majorat accelerat incepand cu luna septembrie, iar gradul de indatorare…

- În ultima perioada, evolutia cursului de schimb leu - euro se confrunta cu o tendinta clara de depreciere si o mai mare volatilitate decât cea cu care era piata obisnuita. Analistii financiari cred ca volatilitatea leului va continua si chiar va fi dublata si de o crestere a dobânzilor:…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) isi indeplineste mandatul cu toata responsabilitatea, iar Consiliul de Administratie al institutiei l-ar putea invita pe prim-ministrul Mihai Tudose la o discutie, a declarat vineri, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei, Dan Suciu, potrivit Agerpres.

- "Ar fi de dorit ca la creditele pentru persoane fizice sa nu mai fie legat atat de puternic costul creditului de un indicator - ROBOR - care este atat de putin controlat de catre clienti. Voi propune colegilor din ARB sa avem o dezbatere mai ampla pe tema aceasta", a spus Radu Ghetea, la seminarul…

- Cand iei decizia de a lua un credit trebuie sa fii atent in primul rand la dobanda. Cand spunem dobanda nu ne referim doar la valoarea dobanzii ci si la forma ei, daca este fixa sau variabila. Tipul dobanzii are un impact destul de mare asupra rambursarii. Daca iei un credit cu dobanda fixa,…

- "Avem o anumita evoluție pe ROBOR, o știm cu toții, dar comparațiile cu ROBOR-ul, noi le facem numai de scurta durata. In 2014, nivelul ROBOR-ului la 3 luni era mai mare ca acum. Sunt 2 puncte de baza pentru referința la 3 luni. ROBOR-ul are referința la 3 luni, asta conteaza acum pentru toate…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,6469 lei/euro, 3,9414 lei/dolar, 3,9833 lei/franc elvetian. Dupa ora 14.30, moneda europeana a crescut pe piata interbancara peste 4,65 lei. La bancile comerciale, euro se vinde intre 4,65 si 4,7150. Banca Nationala…

- Banca Naționala a Romaniei ar putea lua decizia de a majora dobanda cheie in ședința din ianuarie, iar pe parcursul anului viitor sa o majoreze de 8 ori cu cate 0,25 puncte procentuale, susține Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania. "Ma aștept ca Banca Centrala…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a aprobat recent o serie de modificari la regulamentul 20/2009, cu privire la activitatea institutiilor financiare nebancare (IFN), prin intermediul carora a impus acestora din urma costuri uriase de capital in cazul in care depasesc anumite limite ale dobanzii anuale…

- Comitetul de trecere la euro nu a fost vizitat mai de nimeni, deși este gazduit de Banca Naționala a Romaniei (BNR), a afirmat, miercuri, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferința organizata de Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din Romania...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,6495 lei/euro, 3,9913 lei/dolar, 4,0063 lei/franc elvetian. Este cea mai mica valoare din istorie inregistrata de leu in fata monedei unice europene. Euro creste la 4,65 lei, fața de 4,63 lei, cursul BNR anuntat vineri si atinge maximul…

- BNR a ingustat insa coridorul simetric format de ratele dobanzilor facilitaților permanente in jurul ratei dobanzii de politica monetara la ±1,00 puncte procentuale, de la ±1,25 puncte procentuale.

- Leul moldovenesc ramane neschimbat. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 34 de bani pentru un euro. Valoarea dolarului ramane neschimbata, de 17 lei si 46 de bani.Leul romanesc iși menține poziția la patru lei si 42 de bani.

- Banca Nationala a Moldovei (BNM) sustine ca situatia din sectorul bancar este sub control si ca se atesta o serie de evolutii pozitive. Astfel pe parcursul trimestrului III al anului 2017, activele sectorului bancar au continuat sa creasca, bancile menținând capitalul, lichiditatea și profitabilitatea…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) a redus rata de baza aplicata pentru principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt cu 0,5 puncte procentuale – de la 7,5% la 7% anuale. In plus, Comitetul executiv al BNM a micșorat ratele de dobinda la creditele overnight cu 0,5 puncte procentuale, de…

- Problemele financiare sunt printre cele mai neplacute. Atunci cand ai o defectiune in casa, probleme de sanatate sau ai nevoie de bani pentru salvarea sau extinderea afacerii tale, ai nevoie urgenta de bani. In aceste cazuri, bancile nu prea au cum sa te ajute deoarece aprobarea dosarului de credit…