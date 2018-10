Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea urma exemplul altor tari de a valorifica potentialul tinerilor absolventi ai unor institutii de invatamant din strainatate, se arata intr-un comentariu postat pe blogul Bancii Mondiale (BM) si semnat de Donato de Rosa, economist principal, alaturi de Andrei Dospinescu, economist…

- Consiliul Directorilor Executivi al Bancii Mondiale a aprobat ieri o finantare de 50 milioane euro, care va fi acordata Romaniei in caz de dezastru, in conditiile in care tara noastra este extrem de vulnerabila la riscurile seismice.

- Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Brașov vor atrage, în urmatorii ani, puțin peste 730.000 de locuitori, de aproape trei ori mai mulți decât Bucureștiul, potrivit Bancii Mondiale. Numarul potentialilor migranti care aleg Cluj-Napoca este estimat de bancheri la 260.440 de persoane,…