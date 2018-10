Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ar trebui sa regandeasca intregul sistem de protectie sociala din Romania, iar autoritatile ar putea lua in calcul inclusiv renuntarea la cota unica, a declarat Hans Timmer, economist-sef al Bancii Mondiale pentru Europa si Asia Centrala, la Bucuresti. "Motivul pentru care politicienii pierd…

- Guvernul ar trebui sa regandeasca intregul sistem de protectie sociala din Romania, intrucat tinerii nu gasesc nicio forma de protectie in mecanismul actual, iar autoritatile sa ia in calcul inclusiv renuntarea la cota unica in favoarea unui impozit progresiv, a declarat, vineri, Hans Timmer, economist-sef…

- ”Locul Romaniei este in Uniunea Europeana - sunt mandru ca sunt roman dar sunt mandru si ca sunt european! Dincolo de frustrari si nemultumiti trebuie sa facem Europa sa functioneze mai bine si Romania sa fie mai puternica si mai respectata - NU sa iesim din UE!In dezbaterea din Parlamentul…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune un interviu acordat pentru Digi24 de istoricul elvetian Oliver Jens Schmitt, autorul cartii „Romania in o suta de ani", in care face o radiografie a societații romanești in Anul Centenarului.Digi24: Intre criticile venite din partea…

- De la jigniri aduse cetațenilor la ridicarea in slavi a calitații de demnitar, oamenii politici s-au remarcat, de-a lungul carierei, cu momente nefericite in care declarațiile lor au produs nu doar stupoare și critici, dar și reacții din partea unor instituții. De la jgniri aduse cetațenilor pe care…

- Postacii ruși și o rețea de conturi automate raspandesc informații false despre vaccinuri pe Twitter pentru a semana discordie și pentru a distribui conținut malițios in timpul alegerilor din SUA, programate a avea loc in noiembrie, arata un studiu realizat de catre Universitatea George Washington și…

- Miting diaspora. ”Ca urmare a recentelor evenimente din Bucuresti, dialogul si cooperarea sunt singurul drum inainte. Dreptul de a protesta si libertatea de intrunire nu pot fi ingradite niciodata daca se desfasoara in mod pasnic. Cu toate acestea, este clar ca reprimarea violenta a protestelor de…

- Gigantul auto german a ocolit Romania chiar daca uzina se va construi colea, langa noi, la Debretin. Investitia? 1 miliard de euro. Motivul alegerii locatiei? O ”foarte buna infrastructura”. Pricepe cineva la Bucuresti? De notat ca, inainte de 1989, Ungaria nu producea autoturisme. Dupa Audi (instalat…