Banca Mondiala: Nivelul mondial al bunastarii a crescut in mod semnificativ in ultimii 20 de ani, dar persista inegalitatile

- Nivelul mondial al bunastarii a crescut in mod semnificativ in ultimii 20 de ani, insa averea pe cap de locuitor a scazut sau a stagnat in peste 24 de tari, pe mai multe paliere de venit, se arata intr-un raport recent al Bancii Mondiale.

- Banca Mondiala (BM) va oferi Republicii Moldova 70 de milioane de euro pentru interconectarea rețelelor electrice din Moldova și Romania, informeaza NOI.md. Acest subiect a fost discutat in cadrul unei intrevederi dintre ministrul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, Chiril Gaburici,…

- Desfigurarea politicii Nivelul politicii a scazut in multe locuri din lume, ca efect al neoliberalismului ce insoțește globalizarea. Obiective de larg interes public sunt dizolvate, in cazul bun, in chestiuni procedurale, care destrama raspunderea. Oamenii de stat sunt rari, fiind inlocuiți de…

- Ministrul Finanțelor Ionuț Mișa susține ca ANAF nu a pornit inca investițiile in sistemul de IT, ca parte din proiectul de modernizare al instituției agreat cu Banca Mondiala. „Acest program a fost realizat, din pacate, in proportie de 23,5%, in sensul ca s-au cheltuit 23,5% din sumele alocate, in schimb…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) nu a cheltuit niciun leu pe sistemul IT, in urma implementarii programului cu Banca Mondiala, toti banii consumati fiind alocati consultantei, a declarat ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, la audierile din Comisia economica a Senatului. 'Acest…

- Prima dezbatere publica referitoare la impactul de mediu și social al autostrazii despre care se tot vorbește de un deceniu, care sa lege Ploieștiul de Brașov, a avut loc, zilele trecute, la Bușteni. Mergand de acum pe ideea primirii unei finanțari de la Banca Mondiala pentru elaborarea acestui proiect,…

- Ministerul Transporturilor a organizat astazi, la Bușteni, prima dezbatere publica privind implementarea proiectului autostrazii Ploiești - Brașov, tema fiind impactul social și impactul asupra mediului. Intalnirea a fost organizata la solicitarea Bancii Mondiale, iar printre participanți s-au numarat…

- Producatorul american de autovehicule Ford Motor isi va creste semnificativ investitiile in masini electrice la 11 miliarde de dolari pana in 2022 si vrea sa aiba 40 de modele hibride si electrice pana in anul respective, relateaza Reuters. Nivelul investitiilor este semnificativ mai mare…

- PIB-ul din India, cea de a treia tara cu cea mai mare economie din Asia, va avea o revenire de 7% pentru urmatorii trei ani, potrivit Bancii Mondiale, relateaza Quartz. Banca Mondiala a prognozat aceasta crestere bazandu-se pe o potentiala crestere puternica a consumului si serviciilor…

- Astfel, economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 si de 4,1% in 2019, fata de o creștere de 3,7% si, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul Bancii Mondiale. Mai mult, Banca Mondiala se asteapta ca Romania sa raporteze pentru 2017 o crestere a PIB-ului de 6,4%, fata…

- Guvernele ar trebui sa trateze accidentele rutiere ca o problema de sanatate publica si in consecinta sa imbunatateasca sistemele publice de transport, planificarea rutiera si designul urban astfel incat sa reduca accidentele si decesele rutiere care afecteaza tarile sarace, se arata intr-un raport…

- Mircea Purcaru, vicepreședinte ALDE Arad, considera ca raportul Bancii Mondiale, „Global Economic Prospects”, demonstreaza ca alarmiștii care anunțau un dezastru economic in 2018 au fost fie neinformați fie rau intenționați. „Conform estimarilor Bancii Mondiale, economia Romaniei iși va continua creșterea,…

- Banca Mondiala (BM) a imbunatațit puțin prognoza de creștere a economiei moldovenești in 2018 și in 2019, dar a redus prognoza creșterii așteptate a PIB-ului țarii noastre conform rezultatelor din 2017. Astfel, potrivit noului raport al Bancii Mondiale „Perspective economice globale” (Global Economic…

- Cresterea economiei globale va accelera probabil anul acesta, dupa o evolutie peste asteptari in 2017, fiind pentru prima data de la criza financiara cand PIB-ul mondial opereaza la potential deplin, se arata in raportul "Global Economic Prospects", publicat marti de Banca Mondiala (BM), transmit Xinhua,…

- Prima sedinta de Guvern din 2018. Tudose: Sa dea Dumnezeu sa avem un an rodnic, ca linistit nu va fi Premierul Mihai Tudose le-a urat ministrilor, miercuri, la inceputul primei sedinte din acest an, ”un an rodnic”, apreciind ca ”linistit in mod cert nu va fi”. "La multi ani pentru cei cu care…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 si de 4,1% in 2019, fata de o expansiune de 3,7% si, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul " Global Economic Prospects ", publicat, marti, de Banca Mondiala si citat de gerpres. De asemenea, institutia financiara internationala…

- Contractele de achizitie au fost semnate ieri, la sediul Guvernului, de catre ministrul Sanatatii si de reprezentantul Bancii Mondiale. Ele fac parte dintr-un acord de imprumut incheiat cu Banca Mondiala, in valoare totala de 250 de milioane euro. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a reamintit ca s-au…

- In ajunul Anului Nou se fac totalurile. Cu acest scop s-a intrunit marți, pe 19 decembrie a anului curent, echipa proiectului PAC Granturi (una dintre cele trei componente a proiectului „Ameliorarea Competitivitații"), implementat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul Bancii Mondiale.

- Partenerii de dezvoltare ai R. Moldova incurajeaza adoptarea pachetului de legi pentru limitarea abuzurilor fața de business. O declarație in acest sens a fost facuta șeful proiectului Bancii Mondiale privind Reforma Climatului Investițional in R. Moldova, Lily Beghiasvili, in cadrul Galei Antreprenorilor…

- Banca Mondiala va oferi asistența Romaniei in privința implementarii proiectului autostrazii Ploiești-Brașov, au declarat pentru AGERPRES surse oficiale. Marți, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, alaturi de premierul Mihai Tudose, a participat, la Palatul Victoria, la o intalnire cu vicepreședintele…

- Infrastructura rutiera, cea a sistemului judiciar și a domeniului sanatații au fost principalele subiecte abordate la intrevederea pe care viceprim-ministrul Marcel Ciolacu a avut-o cu o delegație a Bancii Mondiale. Vicepremierul Ciolacu a subliniat interesul și deschiderea Guvernului Romaniei de a…

- Vicepremierul Marcel Ciolacu a avut, marti, o intrevedere cu o delegatie a Bancii Mondiale, principalele subiecte abordate fiind infrastructura rutiera, cea a sistemului judiciar si a domeniului sanatatii, se arata intr-un comunicat al Guvernului, remis Agerpres.Potrivit sursei citate, vicepremierul…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit marți, la Palatul Cotroceni, o delegație a Bancii Mondiale, condusa de vicepreședintele Regional pentru Europa si Asia Centrala, Cyril Muller. „Discuțiile purtate in cadrul intrevederii au vizat rezultatele preliminare ale Diagnosticului Sistematic de Țara pentru…

- "Sunt neplacut surprins ca domnul ministru a decis sa nu vina azi in fata comisiilor reunite. Este prima data in istorie cand la sedinta de buget ministrul alege un alt program. Eu vreau sa le multumesc secretarilor de stat care sunt aici prezenti, dar, pana la urma, este vorba si de respect. Este…

- Premierul Mihai Tudose se întâlneste marti, la Palatul Victoria, cu vicepresedintele Bancii Mondiale, Cyril Muller, discutiile venind în contextul în care oficialii Bancii si-au aratat interesul de a sprijini constructia

- În Anul Centenar 2018 România trebuie sa se uite înapoi sa vada ce a tinut-o în viata si înainte pentru a identifica factorii de dezvoltare economica necesari pentru a trece pentru totdeauna la statutul de tara dezvoltata Avem un drum lung în fata. Salariile sunt…

- Președintele Parlamentului Andrian Candu a solicitat continuarea suportului oferit de Banca Mondiala in procesul de dezvoltare economica a țarii și crearea unui mediu atractiv pentru investitori. Subiectul a fost discutat la intrevederea Speakerului cu Directoarea regionala a Bancii Mondiale pentru…

- Romania se afla in prima jumatate a unui clasament privind coruptia România se afla în prima jumatate a unui clasament privind coruptia, realizat de Banca Mondiala, care include 175 de state din întreaga lume. Datele au fost prezentate la Summitul de Integritate si Prosperitate…

- Cele 210 școli doctorale din Romania vor fi evaluate și de o comisie de experți internaționali propuși de o structura a Bancii Mondiale care se ocupa de invațamantul superior, a declarat duminica, la Iași, președintele Consiliului Național al Rectorilor, Sorin Cimpeanu.

- Toate cele 210 scoli doctorale din Romania vor fi evaluate de catre experti romani si straini selectati de catre o structura a Bancii Mondiale care se ocupa de invatamantul superior, verificarile vizand atat calitatea conducatorilor de doctorat, cat si respectarea regulilor de etica, inclusiv cazurile…

- Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Transporturilor vor intreprinde demersurile necesare pentru pregatirea proiectului și pentru solicitarea asistenței financiare, urmand sa se convina cu Banca Mondiala instrumentul de finanțare care va fi utilizat, pentru a permite demararea cat mai rapida…

- Craiova poate invața din exemplul altor mari orașe care s-au dezvoltat foarte mult. In esența, conform unui studiu al Bancii Mondiale, se dezvolta acele orașe ce atrag populație care sa locuiasca sau sa munceasca, dar si investiții și turiști. Banca ...

- Doua proiecte din sectorul justitiei, care vor avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri, urmeaza a fi implementate cu suportul tehnic al Bancii Mondiale. Subiectul a fost discutat vineri, 10 noiembrie, de catre ministrul Justitiei, Vladimir Cebotari, cu reprezentantii Bancii Mondiale in Moldova,…

- Protocolul privind atribuirea de aparatura medicala de catre Ministerul Sanatatii pentru Centrul de Radioterapie al Spitalului Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Mare va fi semnat joi, 9 noiembrie, la ora 13.00, la Guvernul Romaniei, in prezenta managerului Spitalului Judetean din Baia…

- Banca Mondiala (BM) ar putea finanța noi proiecte de energie in Republica Moldova, in special proiectul de interconectare a sistemelor electrice și electrice dintre Moldova și Romania. Acest subiect a fost discutat in cadrul intilnirii dintre Vitalie Iurcu, viceministr al Economiei și Infrastructurii,…

- Romania a retrogradat noua poziții in clasamentul Bancii Mondiale privind usurinta de a face afaceri – a coborat pe locul 45, cu un punctaj total de 72,87 puncte. In fața Romanie a urcat inclusiv Republica Moldova, ajunsa pe poziția 44 in clasamentul “Doing Business 2018”. Faptul ca pana și Republica…

- In alocutiunea sa, Hans Klemm a invocat clasamentul elaborat de Banca Mondiala care se refera la usurinta cu care se fac afaceri intr-o tara sau alta. ”Prezent astazi la Gala «Topul National al Firmelor Private din Romania», ambasadorul Hans Klemm a subliniat rolul antreprenorilor in succesul si…

- Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, spune ca daca ar fi roman, ar fi ingrijorat de faptul ca Republica Moldova a intrecut Romania in clasamentul Bancii Mondiale privind usurinta de a face afaceri. Raportul publicat in urma cu doua zile arata ca tara noastra a pierdut noua locuri in…

- Un raport realizat de Banca Mondiala, publicat zilele trecute, arata ca Republica Moldova se afla in fața Romaniei in ceea ce privește climatul de business, ceea ce este ingrijorator, a declarat, vineri, ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, la evenimentul "Topul Național al Firmelor Private…

- Banca Mondiala va acorda Moldovei asistența in soluționarea problemelor existente in sectorul energetic, perfecționarea legislației,elaborarea metodologiei de calcul a tarifelor la livrarea energiei electrice. Acest lucru a fost discutat in cadrul unei intrevederi a reprezentanților Agenției Naționale…

- Diaspora romaneasca din Spania face obiectul celui mai complex demers de cercetare științifica realizat vreodata la nivelul Uniunii Europene. Acesta se concentreaza pe drumurile bistrițenilor spre Roquetas de Mar și al dambovițenilor spre Castello de la Plana.