Stiri pe aceeasi tema

- Romania aloca doar 400 de euro pe cap de locuitor pentru cheltuielile legate de Sanatate. Tara noastra este astfel in urma unor state precum Bulgaria si Polonia, care aloca 600 de euro pe cap de locuitor, respectiv 700 de euro pe cap de locuitor.

- Banca Mondiala a finalizat de curand Diagnosticul sistematic de țara care evidențiaza vulnerabilitatea Romaniei fața de dezastrele naturale. De-a lungul anilor, inundațiile, seceta și cutremurele au rezultat in mii de victime și miliarde de euro daune aduse infrastructurii fizice. Acestea au afectat…

- Romania este extrem de vulnerabila in fața dezastrelor naturale și, in special, in fața unui cutremur major,confrom unui raport de țara elaborat de Banca Mondiala. Astfel, aceasta atrage atenția ca un viitor seism ar putea sa aiba consecințe catastrofice pentru intreaga economie a Romaniei.

- Banca Mondiala a finalizat de curand Diagnosticul sistematic de țara care evidențiaza vulnerabilitatea Romaniei fața de dezastrele naturale. De-a lungul anilor, inundațiile, seceta și cutremurele au rezultat in mii de victime și miliarde de euro daune aduse infrastructurii fizice. Acestea au afectat…

- Romania ocupa locul 52 in clasamentul „Doing Business 2019”, a 16-a editie, in scadere fata de locul 45 pe care a ajuns anul trecut, urmand tendinta din Europa Centrala si de Est (ECE), potrivit unui anunt facut miercuri de Banca Mondiala, informeaza Mediafax.Scaderea a fost cauzata de reducerea…

- Oamenii din Romania asteapta de la Guvern sa furnizeze politici stabile, predictibile, rezonabile, a afirmat, miercuri, Tatiana Proskuryakova, director de tara al Bancii Mondiale pentru Romania si Ungaria, intr-o conferinta intitulata "Experienta internationala in domeniul evaluarii de impact pentru…

- In cel mai surprinzator mesaj de pana acum al Bancii Mondiale, Hans Timmer, economistul-sef al institutiei de la Washington care a cerut Romaniei timp de 20 de ani sa inchida cu orice pret intreprinderile industriale aflate in dificultate, constata acum ca satele sunt goale si au ramas numai batranii.

- Un raport al Bancii Mondiale plaseaza economia Romaniei pe locul 37 , cu o pozitie mai jos decat Vanuatu (36) si una deasupra Uruguayului (38). Printre cauzele care au dus la aceasta scadere se numara evaziunea fiscala, deficitul fiscal, povara datoriei publice, impredictibilitatea sistemului de reglementare…