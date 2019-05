Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa al ministerului de resort, oficialul roman a avut sambata, 13 aprilie, intrevederi cu reprezentantii agentiilor de rating S&P, Moody's si Fitch. In acest context, Teodorovici a subliniat ca punctele forte ale Romaniei sunt: nivelul moderat al datoriei publice…

- Pagubele produse de ciclonul Idai in Mozambic si Zimbabwe si de inundatiile din Malawi de luna trecuta se ridica la peste 2 miliarde de dolari, potrivit unei estimari a Bancii Mondiale, relateaza AFP. "Primele estimari indica o suma de peste 2 miliarde de dolari pentru reconstructia infrastructurii…

- Economia romaneasca se indreapta spre un record istoric in materie de exporturi in 2019, acestea urmand sa depaseasca pragul de 70 de miliarde de euro, impulsionate de constructia de automobile si piese auto, industria prelucratoare, agricultura si software-ul, potrivit analizei realizate de o companie…

- Romania a inregistrat in februarie 2019 o crestere a volumului comertului de 9,1% , comparativ cu aceeasi luna a anului precedent, aceasta fiind printre cele mai semnificative evolutii anuale la nivelul Uniunii Europene (UE), potrivit datelor transmise de Eurostat, țara noastra clasandu-se pe a treia…

- I. PIB-ul pe intelesul nostalgicilor 1989: 42 miliarde dolari (sursa: Banca Mondiala); 2009: 125 miliarde euro (sursa: Eurostat); 2018: 202 miliarde euro (sursa: Eurostat) Nostalgicii comunismului ar trebui sa stie (sau, daca sunt suficient de in varsta, sa-si reaminteasca) faptul ca in 1989 Romania…

- Potrivit datelor provizorii publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS), investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 84 de miliarde de lei, anul trecut, fiind in crestere cu 0,8% comparativ cu anul 2017. Investitiile in lucrari de constructie noi au scazut cu 8,4%,…