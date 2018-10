Banca Mondiala avertizeaza: Romania trebuie sa se concentreze pe cresterea economica pe termen lung

Stiri pe aceeasi tema

- Hans Timmer, economistul șef al Bancii Mondiale pentru Europa și Asia Centrala, a declarat, in cadrul unei intalniri cu presa, a declarat ca Romania nu trebuie sa mai stimuleze creșterea economica pe termen scurt și ca trebuie sa existe mai puțina presiune pe inflație. ”In Romania, avand in vedere pericolele…

- Guvernul ar trebui sa regandeasca intregul sistem de protectie sociala din Romania, iar autoritatile ar putea lua in calcul inclusiv renuntarea la cota unica, a declarat Hans Timmer, economist-sef al Bancii Mondiale pentru Europa si Asia Centrala, la Bucuresti. "Motivul pentru care politicienii pierd…

- Guvernul ar trebui sa regandeasca intregul sistem de protectie sociala din Romania, intrucat tinerii nu gasesc nicio forma de protectie in mecanismul actual, iar autoritatile sa ia in calcul inclusiv renuntarea la cota unica in favoarea unui impozit progresiv, a declarat, vineri, Hans Timmer, economist-sef…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit, in jos, estimarile privind evolutia economiei romanesti, atat in acest an cat si anul viitor, ca urmare a moderarii stimulentelor care au stat la baza cresterii robuste inregistrate in 2017, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook".…