- Americanul David Malpass, in varsta de 63 de ani, a fost numit oficial presedinte al Bancii Mondiale si isi va incepe marti mandatul de cinci ani, a anuntat vineri institutia intr-un comunicat. David Malpass un fidel sustinator al presedintelui Donald Trump care a fost pana acum subsecretar de stat…

- Chris Heaton-Harris, subsecretar de stat in Departamentul pentru Brexit al guvernului de la Londra, si-a anuntat miercuri demisia din aceasta functie, in urma dezacordului cu intentia premierului Theresa May de a solicita o noua amanare a iesirii tarii din Uniunea Europeana, prevazuta initial la…

- "In luna ianuarie, FMI estima ca economia mondiala va inregistra in 2019 si 2020 o crestere de aproximativ 3,5%. Intre timp economia mondiala a pierdut din elan, dupa cum veti vedea din noile noastre previziuni revizuite ce vor fi publicate saptamana viitoare", a declarat Christine Lagarde intr-un…

- Coreea de Nord a revenit asupra deciziei de retragere a personalului sau de la biroul comun de legatura cu Seulul, la scurt timp dupa ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat ca a ordonat anularea unor sancțiuni pe care Departamentul american al Trezoreriei tocmai le-a impus Phenianul potrivit…

- Președintele american Donald Trump declara ca a ordonat retragerea sancțiunilor impuse recent împotriva Coreei de Nord însa nu a fost clar la ce masuri se referea, scrie BBC. Deocamdata, nu este clar la ce sanctiuni se refera Donald Trump, desi Statele Unite au anuntat joi introducerea…

- Administratia Donald Trump a intensificat, vineri seara, presiunile asupra presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, anuntand noi sanctiuni punctuale si un plan de asistenta umanitara, relateaza site-ul agentiei Reuters preluat de mediafax.Departamentul american al Trezoreriei a anuntat sanctionarea…

- Secretarul Trezoreriei Steven Mnuchin si secretarul general interimar al Casei Albe Mink Mulvaney ''i-au cerut Ivankai Trump sa ajute la procesul de numire al SUA, deoarece ea a lucrat strans cu conducerea Bancii Mondiale in ultimii doi ani'', iar ''informatiile potrivit carora ea ar putea fi numita…