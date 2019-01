Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala se alatura Bancii Transilvania și reduce estimarea de creștere economica pentru țara noastra: economia ar urma sa creasca cu 3,5% in acest an și cu 3,1% in 2020, cu un punct procentual sub nivelul estimat anterior. Pentru 2018, instituția financiara internaționala, estimeaza ca țara noastra…

- Cresterea economiei mondiale ar urma sa incetineasca la 2,9% in 2019, comparativ cu 3% in 2018 si 3,1% in 2017, pe fondul tensiunilor comerciale si al moderarii comertului international, se arata in raportul semianual "Global Economic Prospects", publicat miercuri de Banca Mondiala (BM), transmit…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 3,5% in 2019 si de 3,1% in 2020, in scadere cu un punct procentual fata de prognoza din iunie 2018, se arata in raportul semianual "Global Economic Prospects", publicat miercuri de Banca Mondiala (BM). De asemenea, institutia financiara internationala…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 3,5% in 2019 si de 3,1% in 2020, in scadere cu un punct procentual fata de prognoza din iunie 2018, se arata in raportul semianual "Global Economic Prospects", publicat miercuri de Banca Mondiala (BM). De asemenea, instituţia financiară…

- Jim Yong Kim si-a prezentat demisia din functia de presedinte al Bancii Mondiale, au anuntat luni seara surse citate de publicatiile The Guardian si Financial Times.Conform surselor citate, Jim Yong Kim a luat decizia de a demisiona pentru a se angaja in sectorul privat. "Este vorba de o decizie…

- In mod normal, cel de al doilea mandat de cinci ani al lui Jim Yong Kim in postul de presedinte al Bancii Mondiale urma sa expire in anul 2022. Banca Mondiala a confirmat luni ca presedintele Jim Yong Kim, 59 de ani, a decis sa demisioneze din functie urmand a se alatura imediat unei firme…

- Romania a pierdut sapte locuri in clasamentul 39;Doing Business 2019 39;, elaborat de Banca Mondiala, si a coborat pe pozitia 52 din 190 de tari, de pe locul 45 anul trecut, scrie Agerpres.ro. In clasamentul din acest an, Romania a obtinut un punctaj total de 72,30 puncte, cu 0,53 puncte mai putin decat…

- Oamenii din Romania asteapta de la Guvern sa furnizeze politici stabile, predictibile, rezonabile, a afirmat, miercuri, Tatiana Proskuryakova, director de tara al Bancii Mondiale pentru Romania si Ungaria, intr-o conferinta intitulata 'Experienta internationala in domeniul evaluarii de impact pentru…