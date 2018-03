Stiri pe aceeasi tema

- Grupul francez Societe Generale intenționeaza sa se retraga de pe toate piețele bancare din Europa Centrala și de Est dorind sa iși vanda afacerile din Bulgaria. Un posibil cumparator este grupul ungar OTP Bank, care a incercat sa cumpere și Banca Romaneasca, dar nu a obținut avizul Bancii Naționale…

- Grupul francez Societe Generale intenționeaza sa se retraga de pe toate piețele bancare din Europa Centrala și de Est dorind sa iși vanda afacerile din Bulgaria. Un posibil cumparator este grupul ungar OTP Bank, care a incercat sa cumpere și Banca Romaneasca, dar nu a obținut avizul Bancii Naționale…

- Reformele sistemului judiciar intreprinse incepand cu anul 2015 de catre Partidul Legii si Justitiei (PiS) - formatiune conservatoare aflata la putere in Polonia - au un 'impact negativ' asupra independentei sistemului judiciar, potrivit Consiliului Europei, care avertizeaza asupra riscurilor de…

- Ministrul Tudorel Toader trebuie sa publice imediat raportul GRECO cu privire la modificarile legilor justiției, transmite Platforma 100 intr-un comunicat. „Romania este stat membru al Consiliului Europei, iar ceea ce face ministrul Toader acum este echivalent cu sfidarea normelor și a instituțiilor…

- Furnizorul de servicii de outsourcing Convergys a semnat cu grupul Iulius un contract de inchiriere pentru un spatiu de birouri de 2.100 de metri patrati in cladirea de birouri United Business Center (UBC), din ansamblul multifunctional Openville Timisoara. In prezent, Convergys are aproximativ…

- Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, a adoptat un nou raport privind reformele justitiei din Romania, in cadrul reuniunii plenare din 19-23 martie, si indeamna autoritatile romane sa autorizeze cat mai rapid publicarea raportului.

- Romania a decis luni sa expulzeze un diplomat rus de la București, dupa ce Consiliul European a fost de acord cu evaluarea Guvernului britanic potrivit careia Federația Rusa este responsabila de atacul de la Salisbury cu o arma chimica. Intr-o apariție publica la Varna, in Bulgaria, președintele Consiliului…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si ING Bank Romania finanteaza cu 96 milioane de euro parcul logistic CTPark Bucharest, operat de subsidiara din Romania a dezvoltatorului imobiliar CTP, care detine cel mai mare portofoliu de parcuri logistice si proprietati inchiriabile…

- Grupul norvegian Telenor a anuntat va obtine 2,8 miliarde de euro in urma vanzarii activelor sale din Europa Centrala si de Est (CEE), catre firma de investitii PPF Group a miliardarului ceh Petr...

- Grupul norvegian Telenor a anuntat va obtine 2,8 miliarde de euro (3,4 miliarde de dolari) in urma vanzarii activelor sale din Europa Centrala si de Est (CEE), catre firma de investitii PPF Group a miliardarului ceh Petr Kellner, transmite Reuters.

- Managementul OTP Bank analizeaza aspectele juridice ale deciziei Bancii Nationale a Romaniei (BNR) de a respinge achizitia Bancii Romanesti, iar termenul limita de contestare a deciziei este 29 martie 2018, potrivit bancii. “OTP Bank informează piaţa de capital că Banca Naţională…

- Managementul OTP Bank a transmis luni un comunicat referitor la refuzul Bancii Nationale de a ii permite sa preia Banca Romaneasca, precizand ca „analizeaza aspectele juridice ale scrisorii remise de catre autoritatea de supraveghere”, termenul limita de contestare a deciziei fiind 29 martie 2018.

- "Evenimentul la care ne aflam astazi este al treilea eveniment de acest gen la care Autoritatea de Supraveghere Financiara a achiesat in cadrul actiunii Global Money Week (GMW). Putem vorbi de faptul ca anul trecut eforturile noastre si ale Bancii Nationale a Romaniei, impreuna cu Ministerul Educatiei,…

- Tranzacția prin care OTP Bank Romania urma sa preia Banca Romaneasca de la Național Bank of Greece a fost respinsa de Banca Naționala a Romaniei. Aprobrea cererii de autorizare de catre banca centrala era condiție legala esențiala, au declarat surse din piața, citate de Profit.ro. Este pentru prima…

- Grupul petrolier austriac OMV AG, actionarul majoritar al OMV Petrom, a anuntat marti ca pana in 2025 intentioneaza sa isi majoreze profitul operational cu 70% pana la peste cinci miliarde euro, datorita achizitiilor externe, extinderii activitatilor de rafinare si unor noi reduceri de costuri, informeaza…

- Numarul brandurilor locale se va reduce odata cu finalizarea proceselor de fuziune si achizitie demarate in 2017, iar nume precum Bancpost sau Banca Romaneasca sunt in pericol de a disparea. Valul falimentelor din anii ’90 si achizitiile din cele doua decenii care au urmat au facut ca…

- Statisticile oficiale ale Romaniei si ale altor state sau cele ale institutiilor internationale (precum UNStat, Eurostat etc.) sunt indicatori utili, care insa nu surprind realitatea statistica, fie din cauza periodicitatii cu care sunt realizate (exista state unde recensamintele nu au fost efectuate…

- Ana-Maria Eremia este noul director general al recuperatorului de creante Kredyt Inkaso, dupa ce fostul manager Andrei Mocanu a renuntat la functie pe 1 martie. Ana-Maria Eremia are o experienta de 11 ani in activitatea de recuperare creante si a detinut anterior pozitia de Director Operatiuni.…

- Grupul elen Sarantis anunta in urma cu mai putin de cinci ani ca inchide fabrica locala in care erau realizate cosmeticele sub brand romanesc Elmiplant, mutand productia in tara-mama, Grecia. Un model similar au aplicat si alti jucatori straini, astfel ca Unilever produce inghetata Napoca in Bulgaria,…

- Anuntul ca „State de Romania” se retrage a fost dat chiar de Gheorghe Visu, actorul care a dat viata celebrului personaj de telenovela. Inaintea spectacolului „Vania si Sonia si Masa si Spike”, din 8 martie, de la Teatrul Odeon, Visu a facut un anunt surprinzator. „State de Romania” se retrage. Fiica…

- "Un nou val de scumpiri la alimente va lovi buzunarele romanilor pana la Paste", avertizeaza sindicatele din industria alimentara. Si Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale, a avut interventii in acelasi sens la finele anului trecut. Datele comunicate de Institutul National de Statistica…

- Premierul bulgar, Boiko Borisov, a exprimat speranta, la summitul informal desfasurat la Bruxelles, ca Bulgaria si Romania vor adera "simultan" la Spatiul UE de libera circulatie Schengen, liderul de la Sofia denuntand egoismul tarilor care se opun admiterii celor doua state.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a incheiat un acord cu Expat Asset Management pentru licentierea indicelui BET-BK, care include 25 de companii de la Bucuresti, creat si administrat de BVB, care va fi folosit ca suport pentru ETF-ul Expat Romania BET-BK UCITS, tranzactionat la Sofia.…

- Reff si Asociatii, societatea de avocati reprezentand Deloitte Legal in Romania, a asistat NEPI Rockcastle in preluarea de la Grupul Primavera Development a proiectului unui centru comercial care urmeaza sa fie construit in zona centrala a orasului Sibiu, intr-o tranzactie in valoare de aproximativ…

- Reteaua Starbucks a deschis o noua cafenea in Bucuresti, pe strada Lipscani din Centrul Vechi, intr-un spatiu de aproape 400 mp, pe doua nivele. „Suntem incantati sa aducem cafeaua Starbucks Reserve impreuna cu aceste metode inovatoare de preparare a cafelei intr-un spatiu nou atat de frumos,…

- „Exista, intr-adevar, o anumita diferențiere pe anumite poziții fundamentale ale Uniunii Europene (UE), in care țarile din Europa Centrala și de Est, cum e Polonia, au opinii diferite. Una din aceste teme, pe care o știm cu toții, este problema imigranților și a cotelor pentru primirea de imigranți.…

- Grupul Penta este un grup specializat in investiții pe termen lung, avand investiții in diferite domenii, precum: jocuri de noroc, servicii financiare, servicii farmaceutice (prin Grupul Dr. Max), productie, investiții imobiliare, retail sau media. A&D Pharma este un grup integrat vertical,…

- O mare parte din angajatii cu inalta calificare din Bulgaria, Croatia, Estonia, Portugalia si Romania a plecat in ultimii ani sa lucreze in alte tari din Uniunea Europeana, arata un studiu dedicat "Migratiei si mobilitatii in UE", publicat de think tank-ul Bruegel, screi Agerpres. Angajaţii…

- "2016 a fost un an record de vanzare a creditelor neperformante, de 2 miliarde euro. Trendul soldului de credite neperformante este de scadere. Zona de rata de credite neperformante e in scadere si se datoreaza vanzarii de credite neperformante pe care le realizeaza bancile. Mai exista cateva tari…

- 34 de rute Wizz Air de pe aeroportul Cluj. 2018 vine cu o noua destinatie de vacanta FOTO In Cluj-Napoca, Wizz Air si-a extins flota cu a sasea aeronava alocata bazei in 2017, prin lansarea a patru noi rute spre Bratislava, Larnaca, Malta si Stockholm Skavsta. De asemenea, compania aeriana a transportat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti seara, ca demisia premierului Mihai Tudose a facut imposibila din punct de vedere protocolar o intalnire cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe la nivelul Guvernului. El sustine ca a avut o discutie cu delegatia japoneza cu care s-a intalnit…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, in conferinta de presa sustinuta alaturi de premierul Japoniei, Shinzo Abe, ca au decis sa inceapa demersurile pentru ridicarea relatiei dintre Romania si Japonia la nivel de parteneriat strategic. "Am avut discutii aprofundate, care au aratat…

- Premierul japonez Shinzo Abe, primit la Palatul Cotroceni. Klaus Iohannis: Am decis ca "in viitorul nu foarte indepartat" sa incepem demersurile pentru ridicarea relatiei dintre Romania si Japonia la nivel de parteneriat strategic. Klaus Iohannis a spus ca este prima vizita a unui inalt oficial…

- Este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia. Cei doi oficiali vor avea convorbiri in format restrans, convorbiri in plenul delegatiilor, declaratii…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, marti, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti. Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la…

- Shinzo Abe a aterizat vineri in Estonia, prima etapa a vizitei sale in sase tari din Europa Centrala, cele trei tari baltice si Bulgaria, Serbia si Romania, unde va sosi maine. Turneul diplomatic al lui Abe vizeaza o zona europeana unde China isi sporeste constant prezenta si contactele, o zona unde…

- Prim-ministrul Mihai Tudose se va intalni marti, la Palatul Victoria, cu premierul japonez Shinzo Abe, care va efectua o vizita oficiala in Romania, informeaza Biroul de presa al Guvernului. Inaltul demnitar nipon va fi insotit de o delegatie de oameni de afaceri. Cu ocazia vizitei la Bucuresti,…

- Legea anticoruptie, ceruta de mai mult timp de Comisia Europeana, a fost adoptata fara nicio modificare, in favoarea ei pronuntandu-se 146 de deputati, iar impotriva 76. Grupul parlamentar socialist a fost singurul care a sprijinit veto-ul presedintelui Radev, votand impotriva legii.La…

- Pentru prima data un premier al Japoniei vine in vizita oficiala in Romania. Shinzo Abe va avea o intalnire cu președintele Klaus Iohannis iar potrivit administrației prezidențiale, cei doi oficiali vor discuta despre cooperarea romano-japoneza in diferite domenii de activitate. Pentru prima data un…

- Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia. Cu prilejul primirii la Palatul Cotroceni, vor avea loc convorbiri in format restrans, convorbiri…

- Premierul japonez Shinzo Abe a parasit vineri capitala Tokyo pentru un turneu diplomatic in Europa Centrala si de Est, care va cuprinde cele trei tari baltice, Bulgaria, Serbia si Romania, in contextul in care Japonia incearca sa obtina sprijin pentru politica sa ferma fata de Coreea de Nord, noteaza…

- Banca Mondiala, despre evolutia economica a Romaniei in urmatorii ani Potrivit raportului "Global Economic Prospects", publicat, marti, de Banca Mondiala, estimarile privind evolutia economica a Romaniei pentru 2018 si 2019 vor inregistra unele modificari fata de cele previzionate in iunie. Economia…

- Strategia de dezvoltare a Grupului italian UniCredit, prezent si in Romania prin sucursala UniCredit Bank, a cincea cea mai mare banca de pe piata locala, vizeaza in continuare investitii in inovare, in special in domeniul trade finance, si in extinderea acoperirii geografice. “Ne concentram…

- Grupul maghiar OTP a varsat 125 milioane de lei la capitalul sucursalei din Romania, potrivit unui anunt pe bursa din Ungaria. Dupa aceasta majorare capitalul social al OTP Bank Romania a crescut la aproape 1,38 miliarde de lei. Este posibil ca injectia de capital sa vina in contexul in care in…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 si de 4,1% in 2019, fata de o expansiune de 3,7% si, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul "Global Economic Prospects", publicat, marti, de Banca Mondiala și citat de Agerpres. De asemenea, instituţia financiară…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 si de 4,1% in 2019, fata de o crestere de 3,7% si, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul "Global Economic Prospects", publicat, marti, de Banca Mondiala. Banca Mondiala apreciaza ca Romania va raporta pentru 2017 o crestere…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 si de 4,1% in 2019. Banca Mondiala se asteapta ca Romania sa raporteze pentru 2017 o crestere a PIB-ului de 6,4%, fata de 4,4%, previzionata in iunie. Expansiunea ar urma sa se atenueze in 2020, cand economia Romaniei va inregistra…

- ♦ Romania a avut, de la 1 ianuarie 2018, cea mai mare crestere a salariului minim brut din randul statelor europene, acesta fiind cu 31% mai mare fata de anul anterior, pe fondul transferului de contributii de la angajator la angajat ♦ Astfel, salariul minim brut din Romania a ajuns in luna ianuarie…

- Bavaria intentioneaza sa stabileasca o alianta cu tarile din Europa Centrala, a declarat seful executivului landului situat in sud-estul Germaniei, Horst Seehofer - care este si liderul Uniunii Crestin-Sociale (CSU) -, dupa convorbirile avute vineri, in localitatea bavareza Seeon, cu premierul ungar…

- Un cutremur de magnitudine 5 a avut loc, aproape de Romania, la 06.24 Ora Romaniei, la granita dintre Grecia, Macedonia si Bulgaria, la numai zece kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a fost localizat la coordonatele 41.22 N ; 22.83 E la 145 km SE de Skopje…