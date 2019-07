Stiri pe aceeasi tema

- Prima banca a Germaniei, Deutsche Bank, anunta cea mai mare transformare din ultimele decenii pentru a trece peste dificultati: o restructurare prin care va taia 18.000 de locuri de munca. E un numar impresionat- reprezinta aproape 20- din totalul fortei de munca a bancii, care numara 91.000 de oameni.…

- Robotizarea ii sperie pe muncitorii germani. Zeci de mii de oameni au raspuns la chemarea unuia dintre cele mai mari sindicate din Europa și au demonstrat la Berlin. Ei cer o tranziție responsabila spre robotizare.

- Intre persoanele suspectate de procuratura din Koln se afla Garth Ritchie, seful diviziei de investment banking a Deutsche Bank, potrivit articolului. Ritchie a refuzat sa comenteze. Nu au fost disponibile comentarii nici din partea procuraturii din Koln. Deutsche Bank a confirmat intr-un comunicat…

- Celebrul chef Jamie Oliver a anunțat, marți, inchiderea lanțului sau de restaurante Jamie's Italian, 1.300 de oameni ramanand fara locuri de munca. Anterior, el și soția lui au publicat imagini din viața lor de familie.

- ■ la inceput de Florar, in judetul Neamt sint libere 1.140 de locuri de munca in cele mai diverse ocupatii ■ mai bine de jumatate din cererea de personal vine de la angajatori din resedinta de judet si comunele invecinate ■Luna mai vine cu o oferta generoasa de locuri de munca, iar in aceasta saptamina…