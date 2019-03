Stiri pe aceeasi tema

- ​Banca Centrala Europeana nu a transmis Ministerului de Finanțe niciun aviz privind proiectul de Ordonanța care ”corecteaza” OUG 114/2018, au spus pentru HotNews surse familiare cu aceasta problema. Oficialitațile romane solicitasera in scrisoarea care cuprindea noul proiect de Ordonanța (trimis in…

- ​​​Banca Centrala Europeana nu a transmis Ministerului de Finanțe niciun aviz privind proiectul de Ordonanța care ”corecteaza” OUG 114/2018, au spus HotNews surse din cadrul instituției europene. Oficialitațile române au solicitat în scrisoarea care cuprindea noul proiect de…

- Reprezentanții Orange, Vodafone și Telekom au transmis marți în Parlament o adresa prin care solicita guvernanților eliminarea amenzii speciale, de pâna la 10% din cifra de afaceri, impuse în domeniul telecom prin controversata Ordonanța de Urgența 114/2018. "Daca nu este eliminata…

- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgența 114/2018 a fost dezbatut marți in Comisia IT din Camera Deputaților, in prezența oficialilor din Ministerul Comunicațiilor, al Finanțelor, ai ANCOM, dar și ai industriilor telecom, banci și construcții. Nu susținem Ordonanța. Este discriminatorie…

- Controversata Ordonanța de Urgența 114/2018, care a suprataxat mediul de afaceri, creeaza efecte negative și în domeniul construcțiilor, a avertizat marți, în Parlament, Anca Marginean, director executiv al Federației patronale din industria materialelor de construcții (PATROMAT). 'Ordonanța…

- Motiunea simpla la adresa ministrului Eugen Teodorovici, in care semnatarii – cateva zeci de deputati din Opozitie, isi manifesta nemultumirile fata de Ordonanta 114, cea privind “taxa pe lacomie”, – va fi citita in orele urmatoare in Camera. “Lacomia pesedista submineaza economia nationala” se numeste…

- Șeful DIICOT, Felix Banila, spune ca protestele anunțate cu o zi in urma de catre procurorii direcției continua. “Așteptam ca declarațiile ministrului Justiției la nivel de intenție sa se și materializeze”, a declarat, marți, pentru HotNews.ro, șeful DIICOT. DIICOT a anunțat cu o zi in urma un protest…

- Presedintele Federatiei Bancare Europene (EBF), Frederic Oudea, i-a trimis premierului Viorica Dancila o scrisoare in care avertizeaza ca OUG 114 este foarte riscanta si ca ar trebui sa discute cu reprezentantii comunitatii bancare inainte de aplicarea ei. "As dori sa va prezint profunda ingrijorare…