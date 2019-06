In conformitate cu noile estimari ale BCE, PIB-ul zonei euro ar urma sa inregistreze o crestere de 1,2% in acest an si un avans de 1,4% anul viitor, fata de prognoza din martie, ce indica o expansiune de 1,1% in 2019 si 1,6% in 2020. Rata inflatiei in zona euro ar urma sa se situeze la 1,3% anul acesta, fata de 1,2% previzionata anterior, si sa creasca usor, la 1,4% (fata de 1,5% estimata anterior)



Economia zonei euro este afectata de incertitudinile geopolitice, sporirea amenintarii protectionismului si de vulnerabilitatile de pe pietele emergente, a avertizat joi presedintele BCE,…