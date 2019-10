Stiri pe aceeasi tema

- 'Suntem bine pregatiti, avem resurse financiare decente, astfel incat, daca va exista o criza economica, putem lua contramasuri, dar in acest moment vedem doar o crestere mai lenta', a declarat Scholz, la postul public de televiziune ARD. Potrivit acestuia, daca va aparea la orizont o criza serioasa,…

- Bundesbank nu crede ca cea mai mare economie a Europei va intra in recesiune. "Daca economia scade, acest fapt nu reprezinta un motiv de ingrijorare” Banca Centrala a Germaniei nu este ingrijorata ca tara se indreapta spre recesiune, in pofida scaderii activitatii economice, se arata in raportul…

- Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank) nu vrea ca bancilor sa li se interzica sa perceapa dobanzi negative de la deponentii obisnuiti pentru a-si imbunatati profitabilitatea, a declarat marti un oficial de la Bundesbank, citat de Reuters, potrivit Agerpres.Potrivit lui Joachim Wuermeling,…

- Banca centrala a Germaniei (Bundesbank) a avertizat luni ca prima economie a Europei ar putea sa intre in recesiune in trimestrul al treilea, ca urmare a unei contractii semnificative a productiei industriale, afectata de tensiunile comerciale internationale, informeaza Reuters, potrivit Agerpres."Economia…