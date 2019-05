Stiri pe aceeasi tema

- Criptomonede în valoare de 41 de milioane de dolari au fost furate de la compania Binance, care deține una dintre cele mai mari platforme de schimb valutar crypto din lume, scrie Reuters. 7.000 de monede (bitcoin) au fost retrase de hackeri, utilizând phishing, viruși și alte tipuri…

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei a anuntat, vineri, ca a inregistrat, in primul trimestru al acestui an, un randament record de pe urma investitiilor sale, gratie cresterii actiunilor companiilor din sectorul tehnologiei, transmite Reuters. Fondul este cel mai mare fond suveran de investiţii…

- Fostul director al companiei Nissan Motor va parasi centrul de detenție din Japonia pentru a doua oara de la arestul sau de anul trecut, dupa achitarea sumei de 4.5 milioane de dolari stabilita pentru cauțiune de catre un tribunal din Tokyo, scrie Reuters.

- Un australian din Melbourne a caștigat 46 de milioane de dolari dupa ce a cumparat din greșeala doua bilete cu aceleași numere. Cand a fost sunat sa i se aduca la cunoștința faptul ca a caștigat, barbatului nu i-a venit sa creada ce noroc a putut sa aiba. Omul a cumparat un bilet la Loterie la o agenție,…

- Creditorului olandez ING nu i se permite sa-si faca noi clienti pe piata italiana atat timp cat nu imbunatateste monitorizarea comportamentului clientilor, a anuntat sambata Banca Centrala a Italiei, transmit Bloomberg, Reuters si site-ul DutchNews.nl. Decizia vine in urma inspectiilor organizate…

- ​Compania ruseasca de petrol Rosneft a facut investiții majore în companii mixte din Venezuela, deși anticipa pierderi de milioane de dolari, arata documentele. Motivul pentru care a continuat investiția a fost intenția Kremlinului de a-și sprijini aliatul din America de Sud, relateaza Reuters,…

- Bancile din Croatia, detinute in mare parte de grupuri bancare din strainatate, au inregistrat in 2018 un profit inainte de taxe de 5,64 miliarde kuna (861 milioane dolari), in crestere cu 44% fata de un profit de 3,9 miliarde kuna inregistrat in 2017, a anuntat miercuri Banca Centrala a Croatiei,…

- Un barbat din California inchis pentru crima in 1978 si eliberat in 2017, dupa ce probele ADN i-au stabilit nevinovatia, va primi 21 de milioane de dolari compensatie pentru cei 38 de ani petrecuti pe nedrept dupa gratii, relateaza luni BBC, potrivit agerpres.ro.