- Economia Romaniei va fi afectata din ce in ce mai puternic de imbatranirea rapida a populatiei si migratia tinerilor, iar autoritatile si angajatorii trebuie sa ia masuri urgente pentru a asigura stabilitatea pietei muncii si a bugetului asigurarilor sociale, se mentioneaza intr-un raport remis, marti,…

- Germania si Marea Britanie, aliati in cadrul NATO, au semnat vineri un acord de extindere a cooperarii militare bilaterale vizand cresterea securitatii in Europa, informeaza dpa si Reuters preluata de Agerpres. Ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, si omologul sau britanic, Gavin…

- Riscurile asociate politicii monetare relaxate a Bancii Centrale Europene - BCE - trebuie sa fie „monitorizate indeaproape”, dupa ultimii ani de creștere economica, a declarat, marți, economistul-șef al BCE, Peter Praet, informeaza Reuters.Avertizarea lui Praet poate fi interpretata drept…

- Israelul va desfasura armata daca Iranul va incerca sa blocheze stramtoarea Bab al-Mandeb care leaga Marea Rosie de Golful Aden, a declarat miercuri prim-ministrul Benjamin Netanyahu, citat de Reuters. Saptamana trecuta, Arabia Saudita a anuntat ca suspenda transporturile de petrol prin…

- Numarul persoanelor care isi vor pierde viata din cauza caniculei va creste semnificativ in unele regiuni ale lumii, pana in 2080, daca guvernantii nu vor lua masuri in cadrul politicilor legate de clima si sanatate, potrivit rezultatelor unui studiu publicat marti, transmite Reuters.Decesele…

- Tesla este in negocieri cu autoritatile din Germania si Olanda pentru a construi prima sa fabrica importanta din Europa, a anuntat luni publicatia Wall Street Journal (WSJ), citand oficiali implicati in discutii. Producatorul american de vehicule electrice a avut discutii preliminare cu autoritatile…

- Tarifele americane pentru importurile de automobile ar taia aproximativ 6 miliarde de euro din productia economica a Germaniei, a declarat vineri presedintele Camerelor de Comert din Germania (DIHK), Eric Schweitzer. Administratia presedintelui american Donald Trump ia in considerare introducerea…