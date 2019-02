Banca Angliei: Brexit a costat deja Marea Britanie 80 de miliarde de lire sterline

Stiri pe aceeasi tema

Brexitul a costat deja economia britanica cel putin 80 de miliarde de lire sterline de la referendumul din 2016, iar iesirea din UE fara un acord ar putea forta o scadere urgenta a ratelor dobanzilor, a avertizat joi Gertjan Vlieghe, membru al Comitetului de politica monetara a Bancii Angliei (BoE)

- Brexitul a costat deja economia britanica cel putin 80 de miliarde de lire sterline de la referendumul din 2016, a avertizat Gertjan Vlieghe, membru al Comitetului de politica monetara a Bancii Angliei (BoE). De la votul din iunie 2016, Regatul Unit a pierdut aproximativ 2% din PIB, comparativ cu un…

- Salariul mediu net al unui bucatar din Romania este de aproximativ 2.500 de lei, insa in cazul restaurantelor de lux sau al persoanelor care lucreaza mai mult, caștigurile pot trece de 5.700 de lei, arata datele eJobs, cel mai mare portal de recrutare de forța de munca, consultate de Libertatea. Conform…

- Un Brexit fara acord va avea consecinte in cascada pentru tarile membre ale Uniunii Europene, inclusiv pentru Romania. Astfel, romanii ar putea plati mai mult pentru produsele importate din Marea Britanie. Scenariul in care Londra si Uniunea Europeana nu vor relua negocierile pentru un nou…

- "BREXIT – Un vis urat, din care Marea Britanie s-a trezit. Asa cum anticipam in ultima postare, a inceput batalia pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Uniunea Europeana. In urma votului dat azi in Parlamentul de la Londra, Regatul Unit nu mai are conditiile politice…

- Marea Britanie ar putea ramane in Uniunea Europeana daca planul premierului Theresa May privind Brexitul va fi respins de Parlament, a anuntat ministrul britanic de Externe Jeremy Hunt, scrie The Guardian.

- ”Trebuie sa ne uitam serios daca Regatul Unit este autorizat sau nu sa faca comert”, a spus el adaugand ca, ”daca va uitati la acord, ei ar putea sa nu fie autorizati sa faca comert cu noi, iar asta nu va fi un lucru bun”, a apreciat miliardarul republican.”Eu cred ca ei nu vor deloc” sa…

- Autor: Petru ROMOȘAN Minunea n-a tinut nici macar trei zile. Nici votul impotriva Romaniei din Parlamentul European (au votat impotriva tarii si europarlamentari romani, pretinsi liberali, democrati, „milenaristi” - in fapt, niste cozi de topor ale neosecurismului antinational !), nici raportul MCV…