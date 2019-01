Banca Angliei blocheaza aurul lui Maduro

Stiri pe aceeasi tema

- Atasatul militar al Venezuelei la Washington, col. Jose Luis Silva, a declarat sambata ca nu-l mai recunoaste pe Nicolas Maduro drept presedinte legitim al tarii si a facut apel la "fratii militari" sa-l sustina pe presedintele autoproclamat Juan Guaido, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Seful statului venezuelean Nicolas Maduro s-a declarat vineri gata sa se intalneasca cu seful opozitiei parlamentare, Juan Guaido, autoproclamat presedinte interimar, pentru a incepe un "dialog national", relateaza AFP. "Ma angajez in favoarea unui dialog national. Astazi, maine, intotdeauna…

- Nicolas Maduro nu are autoritatea pentru a rupe relatiile diplomatice ale Venezuelei cu Statele Unite, a afirmat, miercuri, Departamentul de Stat american, dupa ce liderul de la Caracas a acordat un termen de 72 de ore reprezentantilor diplomatici ai SUA sa paraseasca tara,

- Un semnal important a venit și din partea lui Vladimir Putin, care a discutat telefonic cu Maduro și caruia i-a transmis „susținerea” sa in fața unei „crize provocate din exterior”. 08:50: Liderul opoziției Juan Guaido a declarat ca ia in calcul aministia pentru președintele Nicolas Maduro in cazul…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a lansat joi un apel Organizatiei Statelor Americane (OSA) la recunoasterea lui Juan Guaido ca "presedinte interimar al Venezuelei", dar fara sa obtina unanimitatea celor 34 de membri activi ai acestei institutii, relateaza AFP. In cursul unei…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat miercuri ca tara sa intrerupe relatiile diplomatice cu Statele Unite, dupa ce Donald Trump l-a recunoscut pe liderul opozitiei, Juan Guaido, ca presedinte interimar, relateaza AFP. "Am decis sa rup relatiile diplomatice si politice cu…

- Autoritațile din Venezuela transmit ca 12 oficiali ai agenției naționale de securitate vor fi judecați pentru scurta detenție a liderului opoziției, a carui arestare a stârnit indignarea comunitații internaționale. Juan Guaido face tot mai multe eforturi pentru a denunța legitimitatea mandatului…