- Banca Angliei a impiedicat reprezentanti ai lui Nicolas Maduro sa retraga aur in valoare de 1,2 miliarde de dolari, dezvaluie Bloomberg, aplicandu-i o noua lovitura presedintelui venezuelean, care depune eforturi sa-si pastreze autoritatea, relateaza CNN.

- Spania, Franta si Germania i-au dat un termen de opt zile presedintelui venezuelean Nicolas Maduro pentru a convoca alegeri, in caz contrar ele il vor recunoaste pe opozantul Juan Guaido drept ''presedinte'' al Venezuelei care sa organizeze scrutinul respectiv, relateaza AFP si Reuters.…

- Rusia a trimis sute de agenti ai unor firme de securitate private pentru a-i asigura protectia presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, contestat de Statele Unite in contextul crizei politice grave, afirma surse citate de site-ul agentiei Reuters.Agenti paramilitari care efectueaza misiuni…

- "Presedintele Maduro incepe joi un nou mandat bazat pe alegeri nedemocratice", a declarat sefa diplomatiei europene Federica Mogherini."Alegerile prezidentiale care au avut loc in mai anul trecut in Venezuela nu au fost nici libere, nici echitabile, iar rezultatele sunt lipsite de credibilitate",…

Uniunea Europeana a denuntat joi noul mandat al presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, dupa "alegeri nedemocratice" si a amenintat sa adopte "masuri corespunzatoare" in caz de noi incalcari ale drepturilor omului si statului de drept, relateaza AFP.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anuntat joi, de la Moscova, unde se afla in vizita, investitii ruse de 6 miliarde de dolari in sectoarele petrolier si minier din tara sa, paralizata de o profunda criza economica, transmite AFP preluata de Agerpres 'Aceste doua zile au fost intense…

- Acționarii majoritari ai producatorului de componente auto german Continental, președintele Georg Schaeffler și mama sa, Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, vice-președinte, au pierdut in acest an 16 miliarde de dolari, mai mult de jumatate din averea combinata, informeaza Bloomberg conform mediafax.…