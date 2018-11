Stiri pe aceeasi tema

- Finanțat prin programul Interreg – IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania – Serbia, proiectul a beneficiat de 372.411,90 euro, bani cu care au fost susținute mai multe acțiuni prin care spațiul Banatului Istoric a fost cercetat, i-au fost culese tradițiile, mai ales din domeniul cultural…

- Microsoft a deschis primul laborator in cloud din Romania in cadrul Universitatii de Vest din Timisoara, care poate fi folosit de studenti, profesori si cercetatori, pentru procesul de predare sau proiecte de cercetare, cat si pentru lansarea unor start-up-uri de tehnologie.

- Din cauza ca nu si-a platit cotizatia, Romania poate sa-și piarda dreptul de vot in cadrul Agenției Spațiale Europene pentru neplata contribuției obligatorii de membru. Avand in vedere aceasta situatie, Universitatea de Vest din Timișoara iși exprima ingrijorarea ca, in ansamblul ei, cercetarea romaneasca…

- Seiful principal al Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului din Timișoara a fost furat in noaptea de luni spre marti. Anchetatorii sustin ca hoții au intrat in cladirea rectoratului, au spart ușa casieriei, apoi au incercat sa deschida seiful. Pentru ca nu au reusit,…

- Jaf la Universitatea de Științe Agricole a Banatului. A fost sparta casieria de unde s-a furat seiful principal. De obicei, in seif se afla banii de burse și salarii, in zilele cu plați. In aceasta perioada se incasau taxele de școlarizare ale studenților aflați pe locuri nebugetate.

- Istoric, arheolog, filosof al istoriei, membru al Academiei Romane [1] , Vasille Parvan (28 septembrie 1882 / Perchiu, județul Tecuci; astazi, comuna Huruiești județul Bacau/-26 iunie 1927, Bucuresti), a urmat primele studii la Beresti-Covurlui si Barlad… Istoria si arheologia i-au fost la indemana…

- Proiectul Big Data Science (BID) iși propune sa stimuleze activitațile de cercetare și inovare multidisciplinara din cadrul Universitații. Astfel, va fi creata o echipa mixta de cercetatori, cadre didactice și studenți ai UVT din domeniile științifice, sociale și umaniste care vor lucra cu…

- Universitatea de Vest Timisoara anunta ca renoveaza si doteaza toate cele zece camine studentesti pe care le detine. Schimba saltelele de pat, monteaza mașini de spalat si uscatoare semiprofesionale, cate cinci pentru fiecare camin, remobileaza și reutileaza toate bucatariile. In fiecare camin va fi…