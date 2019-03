Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 0-0 in Suedia, Romania va juca azi, de la ora 21:45, la Cluj, cu Insulele Feroe. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV. In pauza meciului de la Stockholm și dupa partida, selecționerul a avut trei clienți speciali la capitolul reproșuri. „Vestiarul a luat foc intre reprize", spun…

- Fostul mare fotbalist, Cornel Dinu (70 de ani) a facut o analiza acida a actualei generației și este de parere ca Romania are nevoie de minuni la meciurile din preliminariile Campionatului European din 2020. Romania va juca impotriva Suediei, in deplasare, la 23 martie, de la ora 19.00, si contra Insulelor…

- In an preolimpic, Romania tureaza motoarele, la urmatoarele competiții de tenis de masa (Campionatele Mondiale și Jocurile Europene), pentru a obține bilete de acces la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. La Olimpiada, țara noastra n-are nicio medalie la tenis de masa (disciplina a devenit sport olimpic…

- Andreea Mezdrea este purtatorul de drapel al Romaniei la ceremonia de deschidere a FOTE Sarajevo și Sarajevo de Est. Biatlonista Andreea Mezdrea a fost desemnata purtatorul de drapel al Romaniei la ceremonia de deschidere a celei de a XIV-a ediții de iarna a Festivalului Olimpic al Tineretului European…

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, spune ca PNL este categoric pentru o schimbare radicala a atitudinii Romaniei fata de Republica Moldova, el precizand ca asteapta din partea Guvernului dezvoltarea si consolidarea "mult mai apasata" a Parteneriatului estic, scrie Agerpres. "Incerc sa imi tin…

- Președinția romana și-a prezentat prioritațile și programul, al carui obiectiv principal va fi asigurarea coeziunii ca valoare europeana comuna - se arata in comunicatul difiuzat de Ministerul Agriculturii și dezvoltarii Rurale. In domeniul agriculturii, principalele prioritați ale președinției romane…

- Un important general american cu trei stele spune ca Pentagonul a intuit care va fi tactica Rusiei in Marea Neagra si ca US Army pregateste o serie de contramasuri. Astfel, generalul Ben Hodges fostul comandant american pentru Europa considera ca anexarea Crimeei este numai un pas in demersul Moscovei…

- In Europa, brazii au inceput sa fie decorați inca din Evul Mediu. Inițial, singurele podoabe erau merele și napolitanele. Merele simbolizau fructul interzis din care a mușcat Eva. Napolitanele semnificau anafura, servita la impartașanie. Pe ramurile bradului erau aprinse lumanari ca simbol al puritații…