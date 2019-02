Balustrada cazuta pe linia de cale ferata, in Prahova. Circulatia trenurilor, oprita

Balustrada cazuta pe linia de cale ferata, in Prahova. Circulatia…

Circulatia a patru trenuri de calatori a fost afectata, vineri dimineata, ca urmare a unui incident produs la iesire din statia Ploiesti Est. Mai exact, caderea pe linia de cale ferata a balustradei unui pod rutier a oprit circulatia pe relatia Ploiesti Sud – Ploiesti Est – Valea Calugareasca. Din cate a anuntat CFR Calatori,