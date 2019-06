Balul de La Castel a adunat peste 120.000 de euro pentru copiii aflati in dificultate din zona Moldovei Editia din acest an a celui mai important eveniment caritabil din regiunea Moldovei - Balul de La Castel - a adunat la un loc aproximativ 350 de oameni generosi, care au pus umarul la strangerea sumei record de 120.000 de euro, fonduri ce se vor indrepta catre copiii care au nevoie de sprijin.



In scopul strangerii fondurilor din acest an, organizatorii au reusit sa adune o colectie de 20 de obiecte, respectiv tablouri donate de artisti, bijuterii, piese vestimentare, dar si experiente inedite, care au ajutat la obtinerea unei sume de 51.000 de euro.



Suma record din licitatie… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

