Stiri pe aceeasi tema

- Prima Doamna americana Melania Trump a cheltuit 150.000 de euro la un hotel in Toronto, la 23 septembrie 2017, cu ocazia Jocurilor Invictus, o competitie sportiva pentru fosti combatanti raniti sau handicapati - fara sa petreaca totusi noaptea in orasul canadian, scrie site-ul Slate.fr.

- Celebrul șef de clan Birica, omul despre care s-a spus ca l-a sechestrat pe Florin Salam, s-a dezlanțuit la adresa lui Mircea Nebunu! (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) L-a „calcat in picioare” pe cel care l-a acuzat, intr-un live pe Facebook, ca l-a rapit pe manelist, la doua ore dupa ce Salam…

- Evenimentul va avea loc vineri 16 noiembrie 2018, la restaurantul Hotel A3 din localitate, incepand cu orele 18:00. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Editia a treia a maratonului transfrontalier "Via Ponticaldquo;, desfasurat intre 2 Mai Romania si Krapet Bulgaria , a avut la start si reprezentanti ai judetului Constanta, care au obtinut rezultate notabile. In cursa de semimaraton 21 km , Carmina Capitanu, din Mangalia, a ocupat locul trei la feminin,…

- Asociația Prader Willi din România deruleaza proiectul ”Club de educație și dezvoltare emoționala la Centrul NoRo”- finanțat prin programul MOL pentru sanatatea copiilor, Ediția a 9-a, cu suma de 25.000 RON. Scopul proiectului, care are loc în…

- Editia a doua a Campionatului National de Old-Boys, competitie organizata de Federatia de Minifotbal din Romania la Piatra Neamt, s-a incheiat cu victoria celor de la Old Boys Piatra Neamt. Aceeasi echipa castigase si editia inaugurala dedicata jucatorilor trecuti de 38 de ani, anul trecut la Iasi.…

- Cerbul de Aur a intrat in era digitala. Pentru prima data in istoria Festivalului, pentru realizarea trofeelor s-a folosit un model digital volumetric 3D. „Este o lucrare de arta plastica realizata modern, dupa un prototip digital, in tehnica turnarii bronzului in ceara pierduta”, dupa cum declara Aurel…

- In acest sfarșit de saptamana, Alba Iulia va gazdui cea de a treia ediție a competiției “Alba Carolina Beach Volleyball Tournament”, un turneu de volei pe nisip pentru amatori – sportivi nelegitimați, care va reuni peste 70 de competitori din intreaga țara, dar și din strainatate, participarea internaționala…