Stiri pe aceeasi tema

- Mos Nicolae are surprize pentru copiii din Baia Mare. Municipalitatea a pregatit doua zile de evenimente speciale pentru cei mici. In ajunul marii sarbatori, incepand cu ora 17.00, copiii il vor intampina pe Mos Nicolae pe scena amplasata in Piata Libertatii din Centrul Vechi al orasului alaturi de…

- Studenții Facultații de Litere din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, au organizat un eveniment deosebit sub genericul „Bal de Lasatu Secului”. Evenimentul, ajuns la a VIII-a ediție, a fost organizat la inițiativa membrilor ASCOR Baia Mare sub indrumarea…

- Asociația DEIS in cadrul Baia Mare – Capitala Tineretului din Romania 2018-2019 organizeaza evenimentul intitulat CONEXIUNI. Un workshop in care se va pune accent pe 3 teme: Imaginea in Social Media, Autocunoaștere și Competențe Sociale. Cei peste 25 de tineri care s-au inscris pana in data de 20 octombrie…

- Colegiul National Mihai Eminescu din Baia Mare organizeaza evenimentul caritabil „ Pod intre generații – vizita la Caminul pentru persoane varstnice din Baia Sprie.”Elevii Colegiului National ”Mihai Eminescu” au strans la nivel de fiecare clasa donații intre 50 si 100 de lei per clasa. Tot pentru a…

- Sportivii de la școala de dans Prodance 2000 au obținut 6 medalii de aur, 6 medalii de argint, 5 medalii de bronz și alte 9 calificari in finalele Concursului Național de dans „Cupa Prodance”, ediția a IX-a desfașurat duminica, 14 octombrie, in Baia Mare. Concursul Național „Cupa Prodance” a fost organizat…

- Evenimentul caritabil ,,UN MILION DE STELE ” – campanie de sensibilizare și strangere de fonduri aflat in acest an la a XV-a ediție – Organizata anul acesta sub sloganul „Vino și aprinde o stea pentru persoanele varstnice aflate in dificultate!” in Baia Mare și Sighetu Marmației. Gestul consta in aprinderea…

- Nationala de rugby a Romaniei va disputa pe 10 noiembrie 2018, un meci de baraj pentru mentinerea in Rugby Europe Championship, partida in care va intalni Portugalia. Astazi a fost confirmata oficial locatia acestei intalniri, Stejarii vor juca la Baia Mare, pe Arena Zimbrilor, ora meciului urmand fi…

- Ziua de sambata se caracterizeaza prin vreme in general frumoasa, cu șanse de precipitații reduse. Vantul va fi in general slab, cu intensificari locale. Baia Mare: 26 ° C Sighetu Marmatiei: 23 ° C Vișeu de Sus: 23 ° C Targu Lapuș: 26 ° C Borsa: 22 ° C Vremea in București 15 septembrie 2018 […] The…