Baltile de langa Bucuresti miros urat, iar pestii mor pe capete. Apele Romane tin la secret identitatea celor care polueaza

Administratia Apelor Romane anunta ca i-a amendat cu aproape jumatate de milion de lei pe cei care polueaza apele din localitatile situate in nord-estul Capitalei. In plus, institutia a mai transmis, miercuri, ca a depus chiar si o sesizare penala in cazul complexului rezidential care deverseaza ape menajere neepurate intr-un canal din care apoi acestea se scurg direct in raul Pasarea.



Mai multi oameni care locuiesc in localitatile din nordul Capitalei - adica in Otopeni, Tunari si Stefanestii Vechi - spun ca au ajuns la capatul rabdarii. Motivul: apa din zona lor - respectiv raul Pasarea…