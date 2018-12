Dupa ce anul trecut ceremonia a fost organizata la Turnul Eiffel si trofeul i-a revenit lui Cristiano Ronaldo, in acest an premiantii celei de-a 63-a editii vor fi recompensati la Grand Palais. In acest an, pe langa Balonul de Aur, vor mai fi acordate doua trofee: Balonul de Aur la feminin si trofeul Kopa, pentru cel mai bun tanar jucator. Numele celor 30 de jucatori nominalizati la trofeul Balonul de Aur sunt: Sergio Aguero (Argentina/Manchester City) Alisson (...)