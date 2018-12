Stiri pe aceeasi tema

- Perioada sarbatorilor poate "amplifica" sentimentul de singuratate, avertizeaza un medic din Marea Britanie care incurajeaza in acelasi timp activitatile de socializare in cadrul comunitatilor, relateaza duminica Press Association. Presedinta Colegiului regal de medicina familiei din Marea Britanie,…

- "Noi, ALDE, si sunt convins ca si colegii de la PSD, sustinem in continuare ramanerea in UE. Avem nevoie de UE cum si UE are nevoie de noi dar, cu siguranta, este foarte important ca Romania, in urmatoarea perioada, sa convinga UE ca este un partener corect si loial si acesta este atributul guvernului…

- Presedintele german Frank Walter Steinmeier a devenit duminica primul lider german care ia parte la o ceremonie nationala de comemorare a sfarsitului primului razboi mondial din Marea Britanie, relateaza AFP si dpa. Steinmeier a depus o jerba la monumentul Cenotaph din centrul capitalei britanice, inchinat…

- Mamografiile are un ''rolul vital'' pentru femeile care iau parte la astfel de investigatii, ele putand beneficia mai mult de pe urma tratamentelor pentru cancer de san in comparatie cu cele care nu sunt supuse unor astfel de teste mamare, conform concluziilor unui studiu efectuat in…

- O femeie din Marea Britanie care a ramas traumatizata in urma nasterii dificile a fiicei sale, care a venit pe lume printr-o nastere intarziata din neglijenta si care i-a provocat paralizie cerebrala, a primit despagubiri de peste 75.000 de lire sterline din partea unei judecatoare de la Inalta Curte…

- Criminalitatea organizata costa economia britanica 37 miliarde de lire sterline pe an, releva un raport al Agentiei nationale pentru combaterea criminalitatii (NCA), citat joi de BBC si Press Association, informeaza Agerpres.NCA a consemnat existenta in Marea Britanie a circa 4600 de grupari…

- Premierul britanic Theresa May a inchis miercuri Congresul Partidului Conservator afirmand din nou ca prefera mai degraba un Brexit fara niciun acord, decat sa accepte un acord care se aduca scindarea Marii Britanii, subliniind insa si inconvenientele pentru ambele parti ale unei iesiri din UE fara…