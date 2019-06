Balon cu aer cald, prăbuşit în Germania. 11 persoane au fost rănite Aparent, pilotul a pierdut controlul asupra balonului cand acesta se pregatea sa aterizeze, in apropiere de orasul Marsberg din regiunea Sauerland. Acest lucru a facut ca nacela balonului sa se rastoarne la aproximativ un metru de sol, a precizat marti seara un purtator de cuvant al politiei germane, confirmand primele informatii aparute in cotidianul Bild. Exista indicii ca nacela a luat foc, iar ranitii - printre care si pilotul - ar fi suferit arsuri, informeaza Agerpres. In balon, in afara pilotului se aflau zece turisti dintr-un land vecin, Hessa. Echipajele de salvare au intervenit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

