Balon blocat într-un stâlp electric. Intervenția pompierilor germani VIDEO Sase persoane au fost salvate dupa ce au ramas blocate timp de mai multe ore la 70 de metri in aer in nacela unui balon cu aer cald care a intrat intr-un stalp de electricitate in vestul Germaniei, informeaza DPA. Echipele de salvare au scos pe rand persoanele blocate in nacela si le-au coborat in siguranta la sol, in apropiere de Bottrop, o localitate din landul Renania de Nord-Westfalia. Cinci ore in nacela Desi starea de sanatate a celor sase era buna, ei au fost totusi dusi la spital, a declarat un purtator de cuvant al brigazii de pompieri. Ultima persoana a fost coborata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane au fost salvate dupa ce au ramas blocate timp de mai multe ore la 70 de metri in aer in nacela unui balon cu aer cald care a intrat intr-un stalp de electricitate in vestul Germaniei, informeaza DPA. Echipele de salvare au scos pe rand persoanele blocate in nacela si le-au coborat in siguranta…

- Echipele spaniole de salvare pe mare au salvat 675 de migranti in timpul weekendului intre Maroc si Spania, prima poarta de intrare a imigratiei ilegale in Europa, a anuntat un purtator de cuvant al acestora, citat luni de AFP. Dupa ce 405 de migranti au fost salvati sambata, 270 au fost salvati in…

- ​Furtuna "Fabienne" a costat, pana acum, viața unui om și a provocat uriașe daune materiale in sudul și centrul Germaniei. In dimineața zilei de luni, traficul feroviar este inca restricționat. Pompierii și serviciile de salvare sunt in alerta continua.

- O unitate speciala de politie a intervenit, in acest incident care a avut loc miercuri dimineata in orasul Krefeld, landul Renania de Nord-Westfalia (vestul Germaniei). Situatia a devenit tensionata atunci cand angajati ai biroului local de imigratie si politia au incercat sa puna in aplicare decizia…

- Orasul Koln din vestul Germaniei urmeaza sa gazduiasca o multime uriasa de entuziasti ai jocurilor video si pe computer in zilele ce urmeaza, dupa deschiderea marti a targului Gamescom al industriei de profil, potrivit DPA. In jur de 500.000 de vizitatori sunt asteptati la evenimentele Gamescom de la…

- Duisburg, situat in landul Renania de Nord-Westfalia, este cel mai mare port interior din lume și unul dintre pilonii economici ai Bazinului Ruhr. Insa acestei identitați economice i-ar putea fi alaturata și un hegemonic eticheta: Made in China. De ani de zile, orașul din Rinul de Jos a devenit un…

- MApN a anuntat, luni, ca cei doi piloti ai aeronavei de tip IAR 99 Soim cu dubla comanda care s-a prabusit in judetul Bacau au reusit sa se catapulteze, echipele de salvare sunt in legatura cu ei si au inceput deja operatiunile de recuperare. "Vom reveni cu informatii despre starea pilotilor de indata…

- Echipele de salvare sunt intr-o cursa contracronometru, in cautarea supravietuitorilor. Ei cauta in noroi si printre daramaturi eventuali supravietuitori, pentru a-i salva. Zeci de persoane sunt date disparute la ora actuala, iar aproximativ 2 milioane de persoane au fost evacuate…